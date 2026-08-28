Diputados viajan a Brasil para reactivar el diálogo bilateral en medio de la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva

Mientras las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen congeladas a raíz de los agravios del Presidente a su par Luiz Inácio Lula da Silva, con el diputado Nicolás Massot a la cabeza, una comitiva de legisladores nacionales viaja este martes al país vecino para establecer un canal de diplomacia parlamentaria. Los aliados a LLA no participan.

Mientras las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Brasil siguen paralizadas a raíz de los insultos que el presidente Javier Milei le propinó a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en su última visita al país vecino, con el diputado Nicolás Massot a la cabeza, una comitiva de legisladores nacionales viaja este martes para establecer un canal de diplomacia parlamentaria.

“La semana que viene, más puntualmente el miércoles, una comitiva de distintos diputados de esta casa, y algunos senadores de distintos partidos vamos a estar viajando a Brasilia para mantener reuniones en el marco de la diplomacia parlamentaria para tener reuniones en la Comisión de Relaciones Exteriores (del Senado), en Cancillería y en el Planalto ”, anunció el diputado de Encuentro Federal el último miércoles desde su banca, en el marco de la sesión en la que se avanzó con la nueva Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II .

El anuncio fue acompañado de una invitación a sus pares. Al menos hasta ahora, según pudo saber este medio, además de Massot, viajarán rumbo a Brasil sus pares Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas); Eduardo Falcone (MID); Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). Por el bloque peronista, también podría sumarse Guillermo Michel. Además, podrían incorporarse algunos senadores, también de la oposición. ¿Quién costea el viaje y la estadía de los legisladores? Ellos mismos.

El impulsor de la comitiva, también le extendió por privado la invitación a diputados del PRO y la UCR. “ No vamos a compartir comitiva con la oposición al Gobierno que se encarga de poner palos en la rueda. Al margen de eso, tampoco el bloque recibió invitación ”, dijeron desde la bancada que conduce Cristian Ritondo . Es cierto, la invitación formal no fue enviada a las autoridades de las bancadas, pero Massot se contactó personalmente con algunos de sus pares, y luego hizo pública la invitación en el recinto. La UCR que conduce Pamela Verasay también fue invitada al viaje, pero no asistirá.

Además, el bonaerense se encargó de comunicarle la jugada al canciller Pablo Quirno . No hubo ningún tipo de respuesta oficial desde ese ministerio. En el recinto no solo lo hizo público, sino que le pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem: “ Intermedie, por favor, con el canciller, para que entienda que esto es institucional, que no es partidario y trate de estar a la altura para acompañar esto ”.

El bloque que preside la radical Pamela Verasay no participa de la comitiva.

Cómo sea, los objetivos de la comitiva son varios. El más importante, en palabras de Massot, es “intentar establecer un canal de diplomacia parlamentaria paralelo al oficial, que se ha degradado o suspendido”. Básicamente, los legisladores apuntan a que, hasta tanto continúe la anomalía de “un presidente que quiere estar peleado con su principal socio comercial”, que exista un canal alternativo donde pueda fluir la agenda bilateral. De alguna manera, llenar el vacío de cancillería, sin -dejan muy en claro los integrantes de la comitiva- sustituirla.

Asimismo, el grupo de legisladores tiene un objetivo "gestual: es una especie de desagravio", explicaron a Ámbito. En este sentido, el grupo de legisladores busca dejar en claro que “el 60% de la representación parlamentaria está en contra” del accionar de Milei.

“No hay ningún mandato electoral, por más fuerte que sea, que le permita a un poder, en este caso al Ejecutivo, llevarse puesto 40 años de relaciones bilaterales estratégicas, más cuando han sido, en muchos casos, ratificadas por acuerdos bilaterales que este Congreso votó y, por ende, es de nuestra total incumbencia y es casi nuestro deber velar por la permanencia de esas relaciones estratégicas”, explicó Massot quien, además, presentó un proyecto que, entre otros ítems, pide interpelar a Quirno por este tema.

Vale recordar que el conflicto se desencadenó tras la última visita de Milei a Brasil, cuando participó de un acto proselitista del candidato a presidente, Flávio Bolsonaro. En ese contexto, el Presidente llamó “ladrón” y “presidiario” a su par brasileño. Además, tildó de “basura calva” al juez de la Corte Suprema de aquel país, Alexandre de Moraes, por haberle negado visitar en prisión domiciliaria al expresidente -y padre del candidato- Jair Bolsonaro.

Además de insultarlo, Milei apuntó contra Lula por la supuesta campaña anti-Argentina.

Además, Milei acusó al gobierno brasileño de financiar la supuesta campaña anti-Argentina que se desplegó en las redes sociales en el marco del Mundial.

Es en este escenario, y luego de que Brasil retirara a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, que se impulsa el viaje de la comitiva. Tal cual dio a conocer Massot, durante la visita a Brasilia, que durará dos días (este martes y miércoles), los legisladores se reunirán con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño; el Grupo de Amistad de Brasil con Argentina, así como también la vicecanciller de ese país, María Laura da Rocha. Además, no se descarta que se reúnan con cámaras empresariales.