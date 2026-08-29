Miguel Ángel Pichetto tildó de "estúpido" el argumento del Gobierno sobre la morosidad + Agregar ámbito en









El legislador recalcó que las familias se endeudan por comprar alimentos y "no por televisores". Además, defendió las PASO y la intención de voto sobre Cristina Kircher.

Sobre Cristina, sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto calificó de “estúpido” el argumento del Gobierno sobre la morosidad, tras referirse a que el endeudamiento familiar se debe a la compra de televisores para el Mundial. En ese sentido, el legislador sostuvo que el problema central tiene como centro a la compra de alimentos, en medio de una pérdida de empleo, cierres de industrias y comercios y caída del poder adquisitivo.

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En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto expresó que cuando se analiza el nivel de endeudamiento y su impacto sobre las familias y los sectores populares, “es fundamentalmente la deuda por alimentos”.

Para la voz de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza ante al conjugación de un menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades.

Pichetto apuntó al Gobierno por la morosidad: "El plan económico no está funcionando" Pichetto también apuntó contra el relanzamiento del crédito hipotecario impulsado por el Ministerio de Economía, al sostener que “no va a alcanzar este último intento del ministro Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario". "Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, afirmó.

Así, el diputado describió al actual rumbo económico como “un modelo insatisfactorio” y añadió: “También provoca en el propio Presidente enojo y reacciones, porque está viendo que su plan económico no está funcionando”. Según su diagnóstico, el impacto más fuerte se concentra en los “centros urbanos”, donde vive "casi el 85%” de la población argentina además de factores de fondo como la “fragilidad del empleo formal".

Para la voz de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza ante al conjugación de un menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades. Pichetto defendió las PASO y recalcó la intención de voto a Cristina En el plano electoral, el diputado rechazó cambios en las primarias abiertas, al sostener que hay que "tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno". Sobre Cristina, sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales y se sinceró al considerar que "la inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”.



Pichetto agregó que mantiene diálogo con la exmandataria, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”. Por último, respaldó que “la figura de la expresidenta está con una intención de voto muy alta”.