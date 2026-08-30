La Federación Neerlandesa de Fútbol pide una cumbre sin Gianni Infantino para reformar la FIFA

La KNVB llamó a reunir en Ámsterdam a federaciones y confederaciones de todos los continentes para discutir una reforma de la gobernanza.

La KNVB propone reunir en Ámsterdam a representantes del fútbol de todos los continentes.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) propuso este domingo realizar una cumbre internacional en Ámsterdam , sin Gianni Infantino, para debatir una reforma profunda de la gobernanza de la FIFA. La entidad reclamó además un “nuevo liderazgo a partir de 2027” y consideró insuficiente un simple cambio de presidente.

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La posición representa un giro respecto del respaldo que la KNVB había dado a Infantino en 2023 , cuando apoyó su última reelección. Según explicó la federación, aquella decisión se basó en compromisos vinculados con la buena gobernanza, los derechos humanos, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Ahora, la organización neerlandesa sostiene que perdió la confianza en el presidente de la FIFA . En un comunicado, cuestionó la concentración de poder en manos de Infantino y consideró insuficiente la separación entre el dirigente italosuizo y la administración del organismo.

Para la KNVB, todo el proceso relacionado con FIFA Forward Enterprise , un proyecto que finalmente fue abandonado, representó un “punto de inflexión” en su relación con Infantino.

La federación considera que antes de discutir quién debería conducir la FIFA es necesario abrir un debate más amplio sobre qué estructura necesita el fútbol internacional: “Primero hay que determinar el tipo de FIFA que necesita el fútbol internacional”, sostuvo la entidad neerlandesa.

En ese sentido, la KNVB plantea la necesidad de construir una organización “fuerte y creíble”, con mecanismos de gobernanza reforzados, mayor transparencia y controles independientes sobre su funcionamiento.

El proyecto FIFA Forward Enterprise fue señalado como un punto de inflexión en la relación entre ambas partes. Imagen generada con IA

Derechos humanos, transparencia y lucha contra el racismo

Entre los cambios que propone la federación aparece también una agenda vinculada con los derechos humanos y la sostenibilidad. La KNVB pretende que ambos aspectos ocupen un lugar central en las decisiones de la FIFA.

Además, reclama que la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación tenga mayor peso dentro del organismo. La entidad neerlandesa también plantea que una proporción más importante de los ingresos de la FIFA sea destinada al desarrollo del fútbol en todo el mundo.

La propuesta busca así avanzar hacia una transformación que vaya más allá del nombre de quien ocupe la presidencia. Para la KNVB, el problema no se limita a Infantino, sino que abarca la manera en que está organizada y dirigida la máxima entidad del fútbol mundial.

La cumbre que quieren organizar en Ámsterdam

Como primer paso para impulsar el debate, la Federación Neerlandesa propuso organizar una cumbre internacional en Ámsterdam. La intención es convocar a federaciones nacionales y confederaciones de todos los continentes para discutir el futuro de la organización.

“Como miembro fundador de la FIFA, tenemos una responsabilidad particular”, afirmó la KNVB al justificar su iniciativa.

La federación resumió su propuesta en dos etapas: “primero, definir la FIFA que queremos, y después identificar el liderazgo capaz de ponerla en marcha”.

De esta manera, la KNVB busca que el debate sobre el próximo presidente quede subordinado a una discusión previa sobre la FIFA que necesita el fútbol internacional. La entidad considera que recién después de definir esa estructura debería determinarse quién está en condiciones de conducirla a partir de 2027.