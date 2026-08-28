La imagen de Javier Milei y la economía real, dos luces amarillas clave que mira el mercado

Comparado con Cristina Kirchner y Mauricio Macri, los dos únicos mandatarios que buscaron la reelección, el actual presidente llegó mejor parado al mes 31 de gestión. Aunque advierten que se trata de un momento crítico para el futuro electoral.

El mes 31 de mandato parece ser el punto clave en el que se define la suerte de un presidente que quiere ir por un nuevo mandato, según indica la evolución del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Es por eso que, a esta altura de la administración de Javier Milei, los ojos de los operadores del mercado están más puestos en todo lo que tenga que ver con la política. De hecho, esperan con interés la propuesta de suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

Hay luces amarillas en cuanto a la continuidad de Javier Milei. Si bien es cierto que mantiene mejor índice que dos de sus antecesores que buscaron la reelección, Cristina Fernández y Mauricio Macri, sus números vienen en declive.

En Cohen Aliados Financieros elaboraron una serie del ICG para CFK y Macri, que son los dos únicos presidentes que buscaron un nuevo mandato en el siglo XXI. El punto de quiebre de la gestión fue el tercer año. Para la líder peronista implicó pasar de índices bajos a recuperar en el último tramo y ganar; en cambio, para el fundador del PRO fue el camino inverso.

Por su parte, Milei se mantiene con mejor imagen que CFK y Macri. La alarma es que está en deterioro. El presidente actual mantiene un nivel de aceptación de 2,06 puntos sobre un máximo de 5 . "Es para poner en perspectiva , es otra de las luces amarillas que mira el mercado", señaló Sergio González, head of asset manageement de Cohen durante una charla con inversores.

La otra luz amarilla que el mercado tiene encendida en el panel de control es el nivel de actividad. De hecho, el Gobierno está comenzando a dar señales de que tomó nota de que algo tiene que hacer para mejorar sectores como el comercio, la industria y la construcción.

De acuerdo con el reporte de Cohen, mientras que la minería y el petróleo están 27% arriba del momento del inicio de la gestión libertaria, la industria está en 4% y la construcción está abajo levemente. El problema es que los que se mantienen débiles son sectores mano de obra intensivos. "Si estas industrias crecieran, habría más gente empleada y entonces había un mayor espíritu de continuidad", señaló el analista.

A todo ello hay que sumarle una luz roja: la de la tasa de interés de largo plazo de los Estados Unidos. González indicó que es un "momento bisagra en el que el deterioro de las cuentas fiscales de Estados Unidos está empezando a pasar factura en las tasas largas". Eso va a hacer que los rendimientos de los instrumentos en dólares argentinos tengan un piso más alto, por lo que el analista consideró que "va a ser necesaria una comprensión del riesgo país mas agresiva" en los próximos meses.

El dólar como prioridad

El especialista consideró que el Gobierno se ha puesto como prioridad la estabilidad del tipo de cambio para así forzar una menor inflación y empujar a una baja de tasas de interés.

En ese sentido, González destacó que la herramienta para llevar a cabo esa tarea en agosto fue reducir de manera importante la compra de dólares. Agosto es el mes de menor adquisición en lo que va del año. Como contraparte, las tasas reales según indican los bonos CER pasaron al 7,3% a un año y 9,3% a dos.