Nuevo revés para José Luis Espert: la Justicia rechazó pedido de la defensa y la causa no pasará pase a Comodoro Py

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, con el aval de la fiscal Alejandra Mángano, rechazó el pedido de la defensa de Espert para trasladar la investigación por presunto lavado de activos desde San Isidro.

El diputado en uso de licencia y excandidato de La Libertad Avanza está imputado por presunto lavado de activos, en una causa que se originó a partir de una contabilidad paralela vinculada al empresario Federico Machado.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa de José Luis Espert, para que la causa de lavado de activos en la que está imputado en San Isidro pase a los tribunales de Comodoro Py.

El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño.

En Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones de Fred Machado.

El argumento de la defensa de José Luis Espert La defensa argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados y que se buscaba evitar una doble persecución penal. Y que todo debía tramitar en los tribunales de Retiro.

Sin embargo, tanto la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano como el juez Martínez de Giorgi consideraron que el pedido era prematuro, ya que la causa de San Isidro se encuentra en una etapa inicial, bajo secreto de sumario y con medidas de investigación en curso.

En esa causa se realizaron allanamientos en la casa de Espert y en la de Machado. El juez Martínez de Giorgi señaló que aún no existen elementos suficientes para determinar si efectivamente hay duplicación de investigaciones ni si corresponde unificar los expedientes.