La Legislatura porteña avanza con la designación del nuevo fiscal general Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









Una audiencia pública se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura. Allí se presentaron candidatos, entre ellos Martín López Zavaleta quien busca un MPF "eficiente y cercano con las víctimas".

El acto se realizó en el Salón Dorado y contó con la presencia de legisladores y miembros del Poder Judicial, donde se postuló López Zavaleta.

La audiencia pública para la designación del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo esta mañana en la Legislatura porteña y el Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de CABA, Martín López Zavaleta, presentó su candidatura.

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El acto se realizó en el Salón Dorado y contó con la presencia de legisladores y miembros del Poder Judicial, así como de funcionarios del Ministerio de Justicia de la Ciudad. En su presentación, López Zavaleta aseguró: “El objetivo que nos hemos trazado es el de construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”.

La postulación de López Zavaleta Entre los ejes de su gestión, el Fiscal General a cargo del MPF CABA propuso:

Garantizar el acceso a la Justicia;

Protección integral a las víctimas;

Brindar respuestas eficientes y con celeridad al ciudadano;

Diseñar una correcta política criminal al servicio de los ciudadanos de CABA;

Dotar al cuerpo fiscal de las herramientas necesarias;

Finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad; “La protección integral a las víctimas no es una política de imagen pública ni un capítulo aislado de la gestión: es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia”, valoró López Zavaleta y ponderó que “el éxito de una investigación no se mide únicamente por la sentencia que se obtiene, sino también por el tipo de trato y de respuesta que la víctima recibe”.

Además, el Fiscal General a cargo del MPF CABA hizo hincapié en la necesidad de acelerar los tiempos de respuesta: ”Es nuestro deber brindar una solución rápida y eficiente. El tiempo en materia de Justicia determina la calidad del servicio”.

Asimismo, afirmó que como Fiscal General de la Ciudad realizará acciones concretas para finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la CABA y llevar a cabo el traspaso total de las competencias del fuero Criminal y Correccional ordinario, así como el del Laboral, Civil y Comercial. Finalmente, manifestó: “Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre. Y que, cuando nos encuentre, reciba una respuesta técnicamente sólida. Pero, más importante aún, que esa respuesta sea humana”. La candidatura de Martín López Zavaleta fue elevada por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y para su designación definitiva requiere el acuerdo de la Legislatura de la Ciudad mediante una mayoría de dos tercios de los votos. La audiencia pública realizada este miércoles forma parte del procedimiento constitucional obligatorio que permite a la ciudadanía y a los legisladores evaluar la idoneidad del candidato antes de su nombramiento definitivo.