Cómo es el proyecto para iluminar 85 monumentos históricos de la Ciudad de Buenos Aires

La iniciativa contempla intervenciones en 37 iglesias y basílicas, además de edificios públicos, universidades y monumentos, como el Cabildo y la Catedral Metropolitana.

El plan incluye edificios que nunca tuvieron iluminación y otros que serán modernizados.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto para iluminar 85 monumentos históricos y fachadas emblemáticas distribuidos en los distintos barrios porteños.

El plan también contempla intervenciones en edificios, iglesias y basílicas. Entre los puntos incluidos aparecen el Cabildo , la Catedral Metropolitana , el Monumento a los Dos Congresos , el edificio Gath & Chaves, La Inmobiliaria, el Palacio Vera y distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) .

El proyecto comienza con la selección de los edificios y monumentos que serán intervenidos. La prioridad está puesta en construcciones que tengan relevancia histórica , arquitectónica o cultural y que, además, representen un punto de referencia para los vecinos de cada zona.

Dentro de los 85 puntos contemplados aparecen: el Cabildo, el Monumento a Julio Argentino Roca, Gath & Chaves, La Inmobiliaria, el Palacio Vera, el Monumento a los Dos Congresos y el Monumento al Abuelo Inmortal .

También forman parte del proyecto edificios universitarios de la UBA, como las facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería , y el Planetario Galileo Galilei , donde los trabajos incluyen la actualización de las luminarias de la cúpula y la base.

Una de las principales áreas de trabajo es el Casco Histórico y el eje cívico. La intención es que distintos edificios iluminados funcionen como puntos conectados visualmente y formen recorridos reconocibles durante la noche. La intervención incluye sectores de gran circulación, como Avenida de Mayo y Florida.

El segundo frente se desarrolla en el resto de los barrios. El criterio utilizado es que cada uno pueda contar con al menos un edificio, monumento o estructura representativa iluminada.

Una vez definido cada lugar, el trabajo se adapta a las características del inmueble. No se aplica el mismo esquema de iluminación a una fachada que a un monumento o una cúpula. La intención es destacar elementos particulares sin alterar la lectura del edificio ni generar una iluminación excesiva.

En los casos donde ya existe un sistema instalado, se centrarán en su modernización. El objetivo es reemplazar equipos antiguos por alternativas más eficientes y mejorar la distribución de la luz para que se puedan destacar mejor columnas, cúpulas, esculturas y ornamentaciones.

Además, se incorporan de 37 fachadas de iglesias y basílicas al plan. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, 33 de esos edificios serán iluminados por primera vez para resaltar su arquitectura.

Entre ellas, se encuentran la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, la Basílica de San José de Flores, la Catedral Metropolitana y la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires.

La Ciudad ya cuenta con un circuito de monumentos que se ilumina de manera especial durante fechas patrias, homenajes y campañas, como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer y la Torre Monumental.

En ese esquema también se incorporaron intervenciones recientes en el Teatro Colón, que sumó nuevos proyectores LED capaces de generar diferentes combinaciones de colores sobre su fachada.