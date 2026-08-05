Justicia Laboral de CABA: inicia el debate por los pliegos y apuntan a febrero para la puesta en marcha

Este jueves, la Junta de Ética convocará a las audiencias públicas para abrir la discusión sobre los nombres que elevó el Consejo de la Magistratura. En el oficialismo son optimistas respecto a su aprobación y miran al primer trimestre del 2027 como posible fecha en la que podría estar conformada la estructura.

Matías Lammens y Pilar Ramírez, presidente y vice de la Junta de Ética de la Legislatura, por donde pasarán los pliegos de los futuros jueces.

A pesar de la desventaja parlamentaria que afronta el PRO, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , sigue a paso firme con el plan para dar forma a la futura Justicia Laboral de la Ciudad de Buenos Aires . En el oficialismo consideran que los pliegos de los próximos magistrados y fiscales contarán con el visto bueno de la Legislatura y estiman que para febrero estarían dadas las condiciones para que la nueva estructura pueda comenzar a funcionar.

"Estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema para resolver los conflictos laborales de manera moderna y ágil" , dejó en claro el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo pasado, luego de que Nación aprobara en el Congreso el convenio para traspasar las competencias a la órbita local. Con el acuerdo firmado, Ciudad recibió un fuerte espaldarazo al reclamo histórico por la autonomía del distrito.

En las oficinas porteñas argumentan que los cambios buscan equiparar las condiciones con el resto de las provincias, ya que aseguran que CABA está en una posición "desigual". Pero también refieren a la obligación de cumplir con la Constitución nacional y con la Carta Magna porteña, y combatir la " Industria del Juicio", en referencia al fuero nacional al que acusan de ser "afín al kirchnerismo" , acusación que tanto en el ámbito judicial como en el peronismo niegan.

La firma del convenio era uno de los pasos obligatorios para la puesta en marcha de la nueva estructura. El primero fue la sanción en diciembre 2024 de la ley 6789 en el Parlamento porteño, el cual deberá ratificar lo suscrito con Nación. En el interín, CABA avanzó con los concursos de los jueces: el Consejo de la Magistratura estuvo a cargo del proceso que culminó semanas atrás con el envío de los pliegos al Palacio de la calle Perú.

La lista que ingresó por sistema parlamentario incluye el orden de mérito definitivo con los postulantes para los diez juzgados que creó la legislación. También se extendieron los nombres de los posibles seis integrantes de la Cámara de Apelaciones , que estará integrada por dos salas con tres magistrados cada una; los candidatos para las fiscalías y los asesores tutelares.

Para cubrir los cargos en las diez salas, el Consejo propuso a María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset. Mientras que para conformar la Cámara de Apelaciones postularon a Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Gabriela Inés Fernández y Horacio Pitrau.

La Junta de Ética convocará a audiencias públicas por los pliegos para el Fuero Laboral porteño

Con ese telón de fondo, la Legislatura porteña abrirá este jueves el proceso de discusión de los pliegos en el ámbito de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control. Con cuatro peronistas y tres libertarios entre los once miembros, las dos principales fuerzas legislativas marcarán el pulso y los tiempos de una discusión que se presume clave para el oficialismo.

La Junta está compuesta por nombres que resuenan puertas afuera de la política porteña. Matías Lammens, exministro de Turismo y Deportes de la Nación y actual legislador, está a cargo de la presidencia. Es una de los principales nombres de la tribu peronista en el recinto, dentro de la línea de Juan Manuel Olmos.

La vicepresidencia primera la ocupa Pilar Ramírez, jefa de bloque de La Libertad Avanza. Es la persona de mayor confianza de Karina Milei, y por tanto del presidente Javier Milei, en la CABA. Legisladora desde 2023, su nombre llegó a las primeras planas en septiembre del año pasado cuando los Milei le asignaron la responsabilidad de ser la jefa de campaña del partido luego de la derrota violeta en terreno bonaerense en septiembre.

En la comisión parlamentaria también participará Guadalupe Tagliaferri, quien viene de ser la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, un espacio que, al igual que la Junta de Ética, se encargó de evaluar pliegos de jueces, magistrados y embajadores. Por allí pasaron Manuel García Mansilla y el juez Ariel Lijo, dos candidatos que propuso Milei para completar las vacantes de la Corte Suprema, quienes finalmente no obtuvieron el visto bueno de la cámara.

En despachos del bloque libertario afirmaron a Ámbito que aún está en debate internamente la posición que tomarán, pero aclaran que, en principio, no hay un desacuerdo de base con los nombres propuestos. Si bien en el PJ también están bajo análisis los candidatos, consideran que se avanzaría en línea con los concursantes que pasaron el filtro del Consejo, postura compartida por la UCR y el larretismo.

"Es un proceso que viene bastante bien ordenado de parte del Consejo de la Magistratura", expresó una importante voz parlamentaria de la oposición a este medio a la hora de hablar del camino que cada postulante debe realizar para llegar hasta el punto actual. "Uno luego pude votar en contra, pero no veo que ese escenario ocurra", cerró.

Por lo pronto, este jueves se avanzará con el proceso previsto. Se realizará la convocatoria a audiencias públicas, que podrían tener lugar a mitad de septiembre, en las que se presentarán todos los candidatos. Y se abrirá el plazo para eventuales impugnaciones. También se tratará la designación de los integrantes del Ente de Servicios Públicos.

En el oficialismo esperan contar con la aprobación de los pliegos en los próximos meses. Una vez que se convoque a las audiencias públicas, la Legislatura tendrá 60 días para llevar el debate al recinto. Si no se pronuncia en ese plazo, los nombramientos quedarán oficializados. En el Ministerio de Justicia porteño que conduce Gabino Tapia apuntan a febrero como fecha para que la nueva estructura del fuero laboral esté lista.

Mientras tanto, CABA deberá continuar las negociaciones con Nación para el traspaso de fondos, un tema no menor, y seguir negociando en el plano legislativo por el nuevo proyecto con el que aspira a rediseñar el nuevo fuero ampliando de 10 a 80 los juzgados y de dos a diez las salas de la cámara revisora.

Juan Martín López Zavaleta, actual fiscal general de CABA, junto a Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.

Fiscal General y Defensor del Pueblo, dos cargos clave

En paralelo, la Legislatura tendrá por delante dos importantes definiciones. El 10 de agosto se llevará a cabo la audiencia para cubrir el cargo del Defensor del Pueblo. María Rosa Muiños, actual titular, cuenta con ventaja para seguir en el cargo ya que reúne el aval de todo el peronismo, principal fuerza parlamentaria con un tercio de los legisladores (20).

La designación requiere de una mayoría especial en el seno del recinto, de manera que Fuerza Buenos Aires tiene la capacidad de impugnar otros nombres pero también requiere de la negociación con los otros espacios para que se reelija a Muiños. Allí entran en juego la elección de los nuevos cinco defensores adjuntos, donde LLA espera ver reflejada la actual composición de la Legislatura.

Los libertarios impulsarán los nombres de María Graciela Girgione, Federico Gastón Fritzler Vidal y Giselle Furcada, mientras que en el oficialismo terciarán por Silke Arndt, Delfina Vila Moret, María Florencia Caparrós y Natacha Yael Steinberg.

Asimismo, el 12 de agosto se llevará a cabo la audiencia pública por el nuevo Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno impulsa a Juan Martín López Zavaleta, actual titular del Ministerio Público y quien fuera nombrado por decreto por el propio Macri el 4 de marzo en reemplazo de Juan Bautista Mahiques, quien dejó su cargo asumir como Ministro de Justicia de la Nación. Se espera que la oposición avale el nombramiento del Ejecutivo.