La reacción de Javier Milei a la carta de Lionel Messi por la muerte de su padre Jorge: "¡Fuerza capitán!" + Agregar ámbito en









El Presidente le dedicó unas palabras al capitán de la Selección argentina. "Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir", publicó.

Javier Milei le dedicó un posteo a Lionel Messi.

El presidente Javier Milei reaccionó este miércoles al emotivo mensaje que Lionel Messi publicó para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el último sábado a los 68 años. El mandatario expresó su respaldo al capitán de la Selección argentina y destacó el orgullo y la alegría que tanto él como su familia le dieron al país.

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“Fuerza capitán”, escribió Milei al compartir el mensaje dedicado al futbolista. En su publicación, el Presidente agregó: “Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”.

La reacción de Milei llegó después de que Messi rompiera el silencio sobre la muerte de su padre y publicara una extensa carta en sus redes sociales. Allí expresó el profundo dolor por la pérdida de Jorge y repasó el papel que tuvo en su vida personal y en su carrera profesional.

View this post on Instagram El mensaje de Milei se sumó así a las numerosas expresiones de acompañamiento que recibió Messi después de la muerte de su padre. Entre ellas estuvieron las de la AFA, sus compañeros de la Selección, clubes vinculados con su trayectoria y figuras del fútbol internacional.

El Presidente ya había expresado su apoyo a Messi luego del fallecimiento de Jorge. En los días posteriores a la noticia había compartido también publicaciones en sus redes sociales en respaldo al futbolista, entre ellas una imagen acompañada por el mensaje “Fuerza capitán, estamos con vos”.

Lionel Messi despidió a su padre con una carta conmovedora y puso en duda su continuidad en el fútbol Lionel Messi publicó este miércoles un extenso mensaje para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió el sábado a los 68 años. En su primera aparición pública después de la pérdida, el capitán de la Selección argentina recordó el acompañamiento de su padre durante toda su carrera y expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia. La imagen elegida por Lionel Messi para recordar a su padre. @Leomessi Uno de los momentos más fuertes de la carta estuvo relacionado con el último Mundial. Messi contó que Jorge le pedía que disputara la Copa del Mundo y que, durante el torneo, esperaba poder avanzar hasta la final para que su padre pudiera viajar y verlo jugar. Argentina llegó al último partido, pero Jorge no pudo estar presente. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, escribió el futbolista, quien además explicó que durante la competencia no logró sentirse bien físicamente. La despedida también abrió una incógnita sobre el futuro profesional del capitán. Messi reconoció que la ausencia de su padre lo lleva a preguntarse cómo seguir y admitió que tiene dudas sobre cuánto tiempo continuará jugando al fútbol. Tras permanecer en Rosario junto a su familia para despedir a Jorge, el futbolista regresó a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.