Hasta cuándo sigue el paro docente universitario y cuándo retoman las clases

Los gremios convocaron a una movilización para hoy a las 16 en el Obelisco, que incluye los reclamos del sector científico y tecnológico.

Las medidas de fuerza de los docentes universitarios continuarán durante agosto con jornadas previstas para los días 18 al 22 y el 27 y 28.

Hoy se realiza un paro nacional de docentes y no docentes universitarios por 24 horas . La medida afecta el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas en reclamo de una recomposición salarial , la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores fondos para las casas de estudio y los hospitales universitarios.

En la Ciudad de Buenos Aires convocaron a una concentración para las 16 en el Obelisco bajo la consigna "En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro" , que incluye demandas vinculadas con la situación del sistema científico y tecnológico y los despidos registrados en el sector.

El conflicto continuará durante agosto con nuevas medidas de fuerza previstas para los días 18 al 22 y el 27 y 28 , aunque la adhesión puede variar.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA) , las autoridades informaron que las facultades permanecerán abiertas y que cada trabajador decidirá si adhiere al paro.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA) , el paro nacional de este miércoles no implica el cierre general de las facultades.

El vicerrector Emiliano Yacobitti confirmó que las puertas de la institución permanecerán abiertas y que la adhesión a la medida de fuerza será una decisión individual de docentes y trabajadores no docentes. Por ese motivo, el desarrollo de las clases puede variar según cada cátedra y facultad.

"La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente", detalló.

La situación se da en medio de un conflicto que tiene como principales ejes los salarios docentes y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que las mejoras otorgadas hasta el momento no compensaron la pérdida de poder adquisitivo.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que no existe un incumplimiento, que la negociación paritaria continúa abierta y existe una nueva convocatoria para el 1 de septiembre.

El Ministerio de Capital Humano informó que ese entendimiento contempló un incremento acumulado del 24,33%, con un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre.

El paro "constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe un incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", señalaron desde la cartera dirigida por Sandra Pettovelo en X.

27 y 28 de agosto, nuevo paro docente

El conflicto continuará hacia fin de mes con un nuevo paro nacional de 48 horas previsto para el jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida fue anunciada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) como parte del plan de lucha frente a la falta de acuerdo con el Gobierno.

Antes de esa fecha está previsto otro tramo de protesta. CONADU Histórica convocó a un paro de cinco días entre el 18 y el 22 de agosto, mientras que otras organizaciones prepararon actividades de visibilización durante esa semana. El 19 de agosto habrá acciones en distintas universidades y una movilización hacia el Palacio Sarmiento.

Por otro lado, el 4 de septiembre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará en Bariloche su 96° Plenario de Rectoras y Rectores.