Rosca en la Legislatura porteña: Olmos, Angelici y Pilar Ramírez se mostraron en la audiencia por la Defensoría del Pueblo

La definición del próximo titular del organismo volvió a poner en escena a los principales popes de la política porteña. La cumbre de jefes locales se dio en el marco de las negociaciones que tienen a María Rosa Muiños como principal candidata a renovar.

La audiencia pública para definir al próximo titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió el lunes por la mañana en el escenario del encuentro de los principales popes de las escuderías porteñas. Juan Manuel Olmos , Mariano Recalde, Víctor Santamaría, Daniel Angelici y Pilar Ramírez, piezas clave en el tablero político porteño, compartieron la reunión de la Junta de Ética y Acuerdos de la Legislatura en donde expusieron sus candidatos para el organismo público. María Rosa Muiños se encamina a renovar en el cargo.

La convocatoria fue presidida por el titular de la comisión, el legislador de Fuerza Buenos Aires, Matías Lammens, secundado por la libertaria Ramírez, actual vicepresidenta primera, y por Gimena Villafruela, vice-segunda (PRO), con el objetivo de escuchar los antecedentes de los candidatos, sus trayectorias y las razones por las cuales consideran que reúnen las condiciones y la idoneidad para ejercer la función, instancia prevista por la Ley Nº6.

Al encuentro también congregó a buena parte de las figuras que componen el arco político de la Legislatura. Asistió la jefa del bloque amarillo, Silvia Lospennato, junto a Darío Nieto y Laura Alonso; la exsenadora y legisladora del larretismo, Guadalupe Tagliaferri, el radical Francisco Loupias y los peronistas Leandro Santoro y Claudia Neira, entre otros nombres.

La cita comenzó pasadas las 10 en el Salón San Martín. El Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y hombre fuerte del PJ Capital se sentó junto al empresario y expresidente de Boca Juniors en la primera hilera de filas. Entre charlas y risas, la escena que protagonizaron el auditor y "El Tano" no pasó desapercibida . Fue, a todas luces, un cuadro que reflejó el esquema acuerdista que rige en el ámbito legislativo de CABA desde hace años.

Según afirman en despachos del Palacio de la calle Perú, Olmos y Angelici, a través de sus diferentes interlocutores, administran los tiempos de los proyectos, el armado de las comisiones y las negociaciones interbloques que definen, en gran medida, el pulso del Parlamento porteño y, por sobre todas las cosas, la reglas de convivencia y los códigos internos en un espacio que dista mucho de ser el Congreso de la Nación, donde desde un tiempo a esta parte predominan las luchas intestinas.

Olmos, histórico dirigente porteño, exlegislador y otrora asesor de Alberto Fernández, es quien maneja buena parte de los hilos del justicialismo en la Ciudad. Pese a no ocupar la presidencia del partido, cargo que ocupa Mariano Recalde, domina la mayoría del bloque en la Legislatura con sus alfiles del Nuevo Espacio de Participación (NEP). Allí supera en número a La Cámpora, con quienes mantiene abierta una discusión en cuanto a la apertura del PJ de cara a las elecciones del año que viene.

Angelici no sólo oficia de nexo para la Unión Cívica Radical (UCR) sino que es uno de los principales articuladores políticos del PRO en la actual gestión de Jorge Macri. Se sumó a la mesa chica del jefe de Gobierno a pedido de Mauricio Macri luego de la derrota del partido en mayo del año pasado. Desde entonces, asiste a las reuniones de los lunes junto a Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura y su mano derecha.

En septiembre del año pasado, participó de las negociaciones con Karina Milei y Pilar Ramírez que desembocaron en el acuerdo del macrismo con La Libertad Avanza en CABA. Una persona que participó del encuentro de este lunes lo resumió así en diálogo con Ámbito: "El Tano habla con todos. Es de la vieja escuela de la política".

Reuniones, negociaciones y acuerdos por la Defensoría del Pueblo

A la cita que se llevó a cabo en uno de los principales salones de la Legislatura no faltó nadie. "Estuvieron todos los actores de la política de la Ciudad y quienes toman gran parte de las decisiones", afirmó una fuente que transita a diario los pasillos del emblemático edificio de Perú 160.

El primero en llegar fue Angelici. A primera hora mantuvo una reunión con Gribaudo en el despacho de la Secretaría Administrativa de la que también participaron la legisladora del PRO, Gimena Villafruela, y el candidato a Defensor del Pueblo, Carlos Palmiotti, un dirigente radical y empresario cercano al "Tano". Asistió también Matías Lammens, legislador de Fuerza Buenos Aires y titular de la Junta de Ética.

En el caso del titular de la AGN, se hizo presente para seguir de cerca la exposición de su esposa, Muiños, en la audiencia en la que la actual titular de la Defensoría habló de su gestión con el fin de cosechar apoyos para revalidar en el cargo. La exlegisladora porteña destacó la modernización del organismo y su acercamiento al vecino para dar respuestas a las dificultades que atraviesan los porteños.

Si bien Muiños reúne el consenso mayoritario del peronismo, Recalde y Santamaría, otros de los presentes en la audiencia, acompañaron a sus propios candidatos. Los exdiputados Juan Pablo O'Dezaille y Mara Brawer tuvieron su tiempo de exposición, junto al legislador porteño Juan Manuel Valdés y María Magdalena Tiesso.

Una fuente legislativa aseguró a este medio que la candidatura de Muiños "está muy encaminada". El bloque peronista estaría a tiro de conseguir el apoyo para su aprobación en la Legislatura, donde se necesita una mayoría especial de dos tercios. La discusión ahora pasa por la distribución de los cinco defensores adjuntos.

Desde LLA proponen a María Graciela Giorgione y Giselle Furcada. Piden, además, que se haga pesar el volumen del bloque a la hora de acordar las designaciones. Un legislador opositor que integra la Junta de Ética señaló que es precisamente ese objetivo el que está en discusión, pero aspiran a que se llegue a buen término.

El PRO, por caso, también llevó sus propios nombres a la audiencia. Natacha Yael Steinberg, Directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de CABA, también expuso sobre su recorrido, al igual que la abogada Delfina Vila Moret, secretaria de Coordinación Parlamentaria y persona de confianza del vicepresidente primero, Matías López.

Finalizada la audiencia, los principales jefes de la política porteña se reunieron una vez más en el despacho de Gribaudo, quien además de ser una persona de confianza de Angelici oficia de articulador con Uspallata. El Tano volvió a escena con Lammens, pero esta vez junto a la presencia de Pilar Ramírez, viceprimera de la Junta de Ética. En los próximos días se conocerá cómo quedará conformada la futura Defensoría del Pueblo.

Antes, las novedades llegarán por el lado del plano judicial. Este miércoles por la mañana se llevará a cabo la audiencia pública por la designación del Fiscal General de CABA. Javier Martín López Zavaleta es el candidato del oficialismo y quien será nombrado en reemplazo de Juan Bautista Mahiques.

A la comisión asistirán miembros de la Procuración General de CABA y del Supremo Tribunal de Justicia porteño. ¿Se hará presente el Ministro de Justicia de la Nación para acompañar a su excolega?