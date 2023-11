La polémica comparación de Diana Mondino sobre la comunidad LGBT: "Si preferís tener piojos es tu elección"

"Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", sentenció Mondino dentro de la respuesta. La referente de LLA se pronunció de ese modo en una entrevista con el canal La Nación+ realizada el martes por la noche, que trascendió hoy, ante una consulta sobre su opinión sobre el matrimonio igualitario, lo que provoc ó el repudio de funcionarios, legisladores y referentes de la comunidad LGBTIQ+.

"Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", afirmó Mondino y agregó: "Si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, por qué no".