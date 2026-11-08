Javier Milei recibió al papa León XIV en Aeroparque: así fue la bienvenida

El Pontífice aterrizó a las 16.33 desde Montevideo y fue recibido por el Presidente. En la Casa Rosada, el Jefe de Estado le entregará dos regalos durante una reunión privada.

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery , donde el Pontífice aterrizó este domingo a las 16.33, procedente de Montevideo, Uruguay. El encuentro marcó el inicio de su visita de cuatro días a la Argentina.

El mandatario esperaba al líder de la Iglesia católica al pie del avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó hasta Buenos Aires. Allí se saludaron y realizaron el primer encuentro oficial de la agenda papal en el país.

Luego del saludo protocolar, el Regimiento de Artillería 1 "Brigadier General Tomás de Iriarte" recibió al papa con la interpretación del Himno Nacional Argentino .

El Presidente también tiene preparados dos presentes para entregarle al Santo Padre durante la recepción oficial en la Casa Rosada . La entrega se realizará en el marco de la reunión privada que mantendrán Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , con el Pontífice.

Según trascendió a partir de fuentes oficiales, los regalos serán una medalla con el escudo nacional argentino de un lado y el escudo del Vaticano del otro , y un aspersorio litúrgico , utilizado por los sacerdotes para rociar agua bendita.

La medalla está confeccionada en plata y oro, tiene la fecha de la visita grabada y lleva la inscripción "Visita de su Santidad León XIV". El segundo obsequio es un aspersorio de plata y ébano, de color negro y plateado, que tiene estampada en el mango la imagen de la Virgen de Luján.

Los dos presentes serán entregados en una caja azul oscura con el escudo nacional impreso en dorado. Las imágenes de los objetos no fueron difundidas antes de la recepción oficial.

El mensaje de bienvenida de la torre de control al papa León XIV

Antes de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, la torre de control le dedicó un mensaje especial al Pontífice cuando ingresó al espacio aéreo argentino. "Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación", expresaron.