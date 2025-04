La salud de Juan Grabois: el dirigente habló tras ser atendido de urgencia en la guardia de un sanatorio

Según confirmó el propio abogado, docente y militante popular de Argentina Humana y el Frente Patria Grande, fue atendido en la guardia del hospital CEMIC de Saavedra , donde a través de su obra social (DOSUBA) le realizaron estudios tras un dolor en el pecho. No obstante, aclaró que no permaneció hospitalizado y que fue dado de alta poco después, sin complicaciones para su salud .

Mediante una larga publicación en su perfil de X (ex Twitter), Grabois aprovechó para formular una fuerte crítica a la situación que atraviesa el sistema de salud pública con la implementación de las políticas de ajuste de Javier Milei .

Para denunciar que “hay pacientes de salud mental y enfermos oncológicos sin sus medicamentos. Le sacaron los remedios a los jubilados. El sistema público de salud que junto al de educación supo ser el orgullo de la Argentina y un factor de igualación social ya estaba en crisis. Ahora lo están intentando matar”, sentenció.

También expresó su reconocimiento “a los trabajadores de limpieza, camilleros, kinesiólogos y enfermeras que son el corazón del sistema de salud aunque los traten como personal de segunda. Por supuesto, también a los médicos que no se creen miembros de una casta superior y tratan dignamente a sus pacientes y compañeros de trabajo. Por suerte son muchos. En su esfuerzo y compromiso sobrevive la fuerza con la que, no tengo dudas, vamos a volver a poner todo el sistema de pie”.

Por qué se enojó Juan Grabois

En cuanto a su estado de salud, el dirigente político y social que se atendió “por un dolor en el pecho” y sostuvo que “el diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso. Todos los estudios me dieron bien”.

“A los que se alegraron leyendo el falso diagnóstico, lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro. Insisto, estoy muy bien, pero si así no lo fuera, por cada uno de nosotros que se vaya van a nacer miles. No nos van a ganar porque nosotros no nos rendimos nunca”, concluyó Grabois.

A lo largo y a lo ancho de nuestro país hay gente que está sufriendo mucho, en hospitales sin medicamentos ni personal suficiente. Ancianos aguardando una cama tirados en la sala de espera. Malos tratos, suciedad, techos que se caen a pedazos, meses para hacer un… — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 18, 2025

Juan Grabois pidió unidad para vencer a Javier Milei: "Estamos frente a un gobierno criminal"

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, pidió este sábado concentrar los esfuerzos para "derrotar" al gobierno de Javier Milei. “Estamos ante un gobierno criminal”, denunció. También advirtió que si no hay unidad, irá como candidato con su partido por afuera de Unión por la Patria (UP).

“Estamos frente a un gobierno criminal, un gobierno que si no se le ponen límites va a llevar al país a una situación mucho peor que el 2001. Y la verdad que no tengo ninguna duda que este tipo va a terminar mal, va a terminar preso o prófugo en Miami", pronosticó Grabois durante la presentación de su último libro Argentina Humana, en la ciudad de La Plata.

“La primera tarea de la militancia es combatir, aplastar y arrastrar a esta mierda de gente que está arruinando la Argentina, cualquier otra cosa es secundaria”, pidió Grabois. “Rompieron las reglas de la democracia primero con los DNU y ahora violando una ley que dice taxativamente que no se puede tomar deuda sin la aprobación del congreso, y nos acaban de engrampar de nuevo", afirmó.