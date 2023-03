Live Blog Post

Larreta pidió por las Taser, criticó la grieta y lanzó mensaje en tono electoral

El discurso de apertura de sesiones ordinarias del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, duró alrededor de una hora. Allí hizo un desglose de los 16 años de gestión del PRO en territorio porteño.

Además, habló en tono electoral, con eje en temas centrales como seguridad, economía y política, donde pidió por las Taser, criticó la grieta y lanzó mensaje en tono electoral.

“La solución no puede ser más de lo mismo. En este momento, nuestro país necesita que lo pongamos primero. No hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino. El cambio no es gritar. No es buscar problemas ni culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos", destacó.

"Llegó el momento de hacernos cargo de nuestro futuro. Es hora de animarnos a cambiar el país para siempre”, expresó enérgico el alcalde porteño, en tono electoral.