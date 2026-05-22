Regreso al mercado de deuda: las tres ventanas que dejó pasar Argentina y lo que espera ahora Wall Street

Pese a la mejora en la percepción sobre los activos argentinos tras las elecciones y la reciente suba de calificación crediticia, el escenario internacional y la resistencia del riesgo país complicaron una colocación soberana.

A finales del año pasado estaba casi descontado que Argentina saldría a emitir deuda bajo ley extranjera. Y si bien hubo tres ventanas que se abrieron desde ese momento, en ningún caso se pudo concretar. Más allá de que las condiciones externas de los mercados marcaron el pulso del momento, parecería ser que hay un nivel clave donde la compresión del rendimiento de los bonos tiende a rebotar .

"Luego de las elecciones legislativas de octubre pasado, nosotros pensábamos que en algún momento del primer semestre de este año Argentina iba a poder emitir bonos ley Nueva York, pero eso todavía no ocurrió" , explicó un informe de la consultora 1816 . En paralelo, mencionó las tres veces en las que se abrió una ventana de oportunidad para pensar en una vuelta al mercado de deuda.

La primera, recuerdan, sucedió entre fines de enero y febrero, pero luego el conflicto bélico con Irán desmejoró considerablemente el contexto internacional. Más tarde, la deuda soberana volvió a comprimir en abril gracias a la tregua en Medio Oriente, pero los Globales "se pincharon" a mediados de ese mes cuando se anunció la operación de deuda garantizada por organismos internacionales.

La más reciente fue la semana pasada tras la suba de calificación de Fitch a principios , pero la dinámica se complicó ante la disparada de la tasa libre de riesgo, con el rendimiento de los Treasuries a 10 años en torno al 4,6% y el de 30 años en máximos desde 2006 . "Más allá de los motivos puntuales de cada caso, los bonos parecieran tener el inconveniente de que, a medida que se acercan al 9% de TNA, el perfil riesgo/retorno pasa a lucir asimétrico" , sentenciaron desde 1816.

deuda ventanas argentina 1816

Argentina, a contramano de sus pares regionales

Según Delphos, la reciente suba de las tasas norteamericanas -que mostró una mayor tasa real en el tramo corto y medio, pero un componente inflacionario en el tramo largo- configura un escenario más exigente para los activos de riesgo.

Como la suba de tasas en el tramo largo de EEUU proyecta una inflación global más alta, los precios de las materias primas tienden a subir o mantenerse firmes. Dado que América Latina es una región exportadora de commodities, el ingreso de dólares genuinos la protege parcialmente del golpe global.

"Argentina, sin embargo, se movió con mayor beta que el promedio regional", explicaron desde el mismo informe. Esto quiere decir que Argentina reaccionó de manera mucho más exagerada y violenta ante el endurecimiento del contexto internacional que sus vecinos. "A pesar de la corrección hacia los 530 puntos, vemos espacio para una compresión adicional", resaltaron.

Por último, Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, analizó cómo puede seguir evolucionando el indicador elaborado por J.P. Morgan: "Después de la mejora crediticia a B-, el riesgo país encontró cierta resistencia para perforar de manera sostenida la zona de los 500 puntos básicos. El próximo escalón de compresión probablemente dependa menos de los ratings y más de señales estructurales".

Al respecto, indicó qué necesita la deuda soberana local para continuar comprimiendo rendimientos: continuidad del programa económico, desaceleración de la inflación, recuperación del nivel de actividad y, sobre todo, una percepción de menor riesgo político hacia adelante.

"El mercado necesita empezar a ver que algunas de las principales líneas del programa económico puedan sostenerse más allá del actual mandato", concluyó.