Cuáles son los nuevos proyectos "anti regulación" que Javier Milei enviará al Congreso

En medio de la interna que atraviesa el Gobierno, además del escándalo Manuel Adorni, el Presidente presentará un nuevo grupo de iniciativas con sello de “batalla cultural”. Entre ellas se encuentra un “paquete anti-regulación” con la mira puesta en las farmacias y en la navegación nacional.

En medio de la interna feroz que atraviesa el Gobierno, además del escándalo Manuel Adorni -que ya lleva más de 70 días- La Libertad Avanza busca mostrar iniciativa . Este viernes, el presidente Javier Milei presentará nuevas iniciativas , en sintonía con la “batalla cultural” que el oficialismo dice dar, para copar la agenda . Entre ellas se encuentra un “paquete anti regulación”, con la mira puesta -entre otros ítems- en las farmacias y en la navegación nacional. Mientras tanto, en el Senado , avanza la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Federico Sturzenegger vuelve a la carga . Luego de que esta semana la Cámara de Diputados aprobara y girara al Senado su ley Hojarasca (que deroga más de 60 leyes que el oficialismo considera obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución) , el ministro de Desregulación se encuentra detrás de algunas de las leyes que Milei enviará al Congreso en las próximas horas.

La jugada se definió este jueves, en la reunión que el mandatario mantuvo en la Quinta de Olivos –durante más de dos horas– con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que desde hace más de dos meses está en el centro de la escena, por las investigaciones en torno a su crecimiento patrimonial.

Pero en los últimos días, el caso Adorni parecería haber quedado en un segundo plano . Ahora, las miradas (sobre todo en las redes) están puestas en la batalla tuitera que se libró entre el Karinismo y el Caputismo. En este contexto, entonces, el Gobierno se las ingenia para mostrarse activo y se prepara para avanzar con nuevas leyes, que prometen generar debate.

Entre las leyes que impulsa Sturzenegger se encuentra el “paquete desregulador”, que modifica una serie de leyes. Entre ellas, “el Coloso”, como le dice Milei, puso la mira en la Ley de la Navegación (Ley N° 20.094), que establece que el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos está reservado exclusivamente a embarcaciones de bandera nacional. Lo propio establece para la tripulación: deben ser argentinos.

Federico Sturzenegger Senado Tras la aprobación de Hojarasca, Sturzenegger va por más desregulaciones. Mariano Fuchila

Lo que plantea el ministro de Desregulación es dejar atrás esa restricción, lo que habilitaría que embarcaciones y trabajadores extranjeros naveguen en aguas argentinas. Los fundamentos para impulsar este cambio, que dan por descontado que generará rechazo en los gremios del sector, es que implicaría un abaratamiento de los costos de flete.

“Para las provincias del norte, bajaría el costo de transporte marítimo y fluvial”, fundamentaron desde la Casa Rosada. Y aseguraron que, el impacto más significativo lo verán las provincias del norte, para las que el gasto por flete representa cerca del 5% de las retenciones.

Cambios para las farmacias

Sturzenegger también pone la lupa en la Ley de Farmacias (Ley N° Ley 17.565). El objetivo es habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en las góndolas de las farmacias, por Internet y así también en establecimientos que no sean farmacias.

En el caso de la venta online, también aplicaría para medicamentos con receta, porque la farmacia asegura el expendio.

Al mismo tiempo, las farmacias quedarían habilitadas a vender otros productos que no sean medicamentos. Básicamente, la excepción (vía amparo judicial) que hoy rige para Farmacity sería la regla.

Con estas y otras desregulaciones, el Gobierno de Milei, con Sturzenegger a la cabeza, volverá a levantar las banderas de la libertad. Es más, se espera que en los próximos días reciba media sanción en el Senado la iniciativa -también impulsada por "el Coloso"- de inviolabilidad de la propiedad privada, que recibió dictamen de comisión esta semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2057566719976116332?s=20&partner=&hide_thread=false Dictamen en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada:



Ley de Desalojos Express

Fortalecimiento de la propiedad privada para desalojos y expropiaciones

Eliminación de trabas burocráticas a la adquisición de tierras

Ley de Manejo del Fuego… pic.twitter.com/6FDe6iXFIk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 21, 2026

Como resumió Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, en su cuenta de Twitter, la iniciativa incluye: la Ley de desalojos express; el "fortalecimiento de la propiedad privada para desalojos y expropiaciones, la eliminación de trabas burocráticas a la adquisición de tierras", así como también cambios en la Ley de manejo del fuego.

De yapa, la Casa Rosada impulsaría la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, que obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, para promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.