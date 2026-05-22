Capital Humano anunció el uso de la Inteligencia Artificial para políticas públicas

La ministra Sandra Pettovello dio a conocer la implementación de la nueva herramienta, de la cual se hizo eco el resto del Gabinete. En qué consiste.

El Ministerio de Capital Humano lanzó este viernes el proyecto “Gemelo Digital Social” , un sistema que integra datos para simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real para mejorar las políticas públicas.

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Según señalaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, mediante inteligencia artificial, la herramienta permite “identificar lo relevante y proyectar escenarios posibles, para así generar políticas basadas en evidencia”

A través de un comunicado oficial, la cartera aseguró que convocó a los “principales actores del mundo” para construir “el primer modelo global” y que “convierte la experiencia social en inteligencia pública”.

Argentina se adelanta al futuro. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. @JMilei pic.twitter.com/fHVcDQVvQf

“Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera”, indicó Milei en el posteo donde anunció la iniciativa. “Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social”, dijo al compartir el video, donde se subraya que este será el “primer sistema que ayuda a predicir (sic) el futuro”.

¿Qué son los gemelos digitales?

Un gemelo digital (o digital twin en inglés) es una réplica virtual exacta de un objeto, proceso, sistema o infraestructura física. No es simplemente un modelo estático o un dibujo en 3D, sino una simulación dinámica que se conecta en tiempo real con el mundo real mediante sensores e Internet de las Cosas (IoT).

Esto permite recopilar datos de su contraparte física constantemente para analizar su comportamiento, predecir fallas y optimizar su rendimiento sin correr riesgos ni interrumpir las operaciones reales

Dentro del Ministerio de Capital Humano explican que el foco estará puesto sobre la generación de capital humano, entendido como el proceso mediante el cual una persona desarrolla conocimientos, habilidades, hábitos, autonomía económica e integración social sostenida.

El esquema contempla cuatro dimensiones principales: