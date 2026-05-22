El dólar oficial opera al alza, pero se encamina a anotar una nueva baja semanal

El mercado permanece atento a la capacidad del Banco Central para acumular reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

El dólar se recupera, pero no logra revertir la caída acumulada en la semana.

El dólar oficial sube este viernes, pero se enfila a cerrar una nueva semana en terreno negativo . En tanto, la distancia con el techo de la banda se ubica cerca de máximos en 11 meses. Esta semana se produjo una fuerte liquidación de divisas del sector agroexportador y la atención del mercado estuvo pendiente de la dinámica de reservas del Banco Central (BCRA) .

El tipo de cambio avanza $3,5 a $1.393 para la venta en el segmento mayorista y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.744,12, con una brecha del 25,2%.

Los contratos de futuros operan con subas generalizadas en tramos de 2026. El mercado local estima que el dólar mayorista se ubicará a $1.399 para fines de mayo y a $1.616 a fines de diciembre

El Directorio del FMI aprobó la revisión del EFF y habilitó el desembolso de u$s1.000 millones, que ingresarán a las reservas el martes que viene. El comunicado del FMI destaca la implementación del programa de acumulación de reservas del BCRA y confirma el incumplimiento de la meta de reservas netas de diciembre.

Aún no se había publicado el Staff Report, con la visión técnica del FMI sobre la marcha del EFF (tendría que estar disponible en las próximas horas).