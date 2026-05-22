El Tesoro le compró más dólares al BCRA: muestra capacidad de pago a los bonistas, pero resigna reservas Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









El Gobierno le sigue comprando al BCRA las divisas que la entidad adquiere en el mercado. El FMI pide que vuelva a los mercados globales para refinanciar vencimientos de capital. Los dólares de la colocación de Bonares se van en vencimientos con organismos.

El BCRA le sigue vendiendo dólares al Tesoro para que pueda pagar vencimientos con bonistas.

El Tesoro Nacional le compró otros u$s1.700 millones al Banco Central. La información se desprende de los movimientos de fondos informados a través de las planillas oficiales de la entidad que, según economistas, reflejan que esa operación se llevó a cabo el lunes último.

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La consultora Outlier señala que el 18 de mayo se registró "una compra del Tesoro al BCRA por poco menos de u$s1.700 millones", con lo cual el total de dólares que el Tesoro tiene depositados en su cuenta ascendió a u$s2.420 millones.

"Esta operación, que viene luego del giro de utilidades 2025, parecería señalar que al menos parte de las divisas necesarias para los pagos próximos las volvería a poner el BCRA, no que las consigue el propio Tesoro en el mercado". afirma Outlier.

El reporte indica que, "de confirmarse, por un lado atentaría contra el objetivo de acumulación de reservas y contra la recapitalización del BCRA, pero, por el otro lado, aseguraría el próximo pago, resolviendo en buena parte la duda de desde dónde iban a provenir los fondos". En julio, vencen u$s4.300 millones con los tenedores de los títulos Bonares y Globales surgidos de la última reestructuración de deuda.

"Con estos fondos y los del FMI (aprobó este jueves el desembolso de u$s1.000 millones) habría unos u$s3.400 millones. Aún restarían unos u$s900 millones, que podrían provenir de colocaciones locales netas de pagos a organismos", plantea el reporte.

Hacia dónde van los dólares de la colocación de Bonares Al respecto, Gabriel Caamaño, director de Outlier, explicó a Ámbito que, por otro lado, las colocaciones de Bonares 2027 y 2028 que el Tesoro está realizado en el mercado local a través de las licitaciones quincenales, estarían siendo usadas hasta ahora para pagar vencimientos con organismos internacionales. "La mayor parte de lo que levantó se fue a pagar vencimientos de organismos. Le quedan u$s1.500 millones por licitar", explicó. Una parte de ellos podrían ir a cubrir lo que queda para tener asegurado el pago a los bonistas. Caamaño indicó que, si bien hay una señal "buena" que es que Argentina asegura que tiene los fondos para cancelar, también precisa que "nadie cree que el Gobierno no fuera a pagar". La señala "negativa" es que el BCRA resigna reservas. Algunos analistas consideran que el regreso a los mercados globales de Argentina podría ser pronto, aunque desde el Gobierno no se dan precisiones al respecto. El FMI le ha sugerido a las autoridades argentinas en la revisión que se conoció este jueves que hagan emisiones para refinanciar los vencimientos de capital. Para Caamaño sería "ideal" que Argentina volviera a emitir. No obstante, considera que el mercado todavía tiene algunas dudas sobre la política argentina. Es decir, que pueda haber un cambio de enfoque en el futuro. "El mercado reaccionó fuerte al dato de la confianza de los consumidores de la Universidad Di Tella, no porque haya mejorado sino que no se siguió deteriorando, eso quiere decir que hay dudas", indicó.

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