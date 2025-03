Las CTA repudiaron la represión a jubilados, convocaron a una nueva marcha y pidieron la renuncia de Patricia Bullrich

“La represión se ensañó con los jubilados, los trabajadores y cualquier aledaño que pasaba por la calle . La represión se desató para impedir que la movilización lograra adquirir la dimensión multitudinaria que sabíamos que iba a adquirir. No hubo otra motivación que impedir que la gente llenará la plaza , de impedir que nuestro que nuestro pueblo se manifestará pacíficamente. Como si hubiera un estado de sitio no declarado”, dijo Yasky, titular de la CTA T.

“Estamos viviendo además un momento en el que todo muestra la debilidad que existe en el estado de derecho”, denunció Yasky respecto al operativo policial represivo, y a las denuncias del Gobierno. Además, señaló que "la movilización de ayer del pueblo argentino tiene una estatura ejemplar, habla de que nuestro pueblo no va a entregar las banderas de los DDHH, de la justicia social, de los jubilados. Lo que vimos ayer es un escenario de un pueblo que no se arrodilla, que no agacha la cabeza”.

El accionar policial dejó 20 personas heridas, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado luego de recibir un golpe en el cráneo con una granada lacrimógena. El joven reportero gráfico fue intervenido en el Hospital Ramos Mejía y su pronóstico es reservado. En la conferencia, los dirigentes hicieron una especial mención a Grillo y se transmitió el la gratitud de la familia ante la inmensa solidaridad recibida.

Las CTA pidieron la renuncia de Patricia Bullrich por la represión en la marcha de jubilados

Yaksy y Godoy se sumaron a las críticas contra Bullrich por el operativo, a quien acusaron de ser "responsable de la feroz represión", y pidieron su renuncia inmediata al cargo ministerial. Además, reclamaron al Congreso de la Nación que se arbitre un Juicio Político al Presidente Javier Milei. "Bullrich se tiene que ir ya, y Milei debe ser juzgado como corresponde para que siga gobernando por decreto. El DNU 70/23 y la Ley Bases se lo permiten. El DNU que nombra a los jueces debe ser rechazado por el congreso”, dijo Godoy.

"La movilización de ayer para abrazar a los jubilados, mostró dos facetas, una de la que nos sentimos orgullosos, un pueblo que se expresa y se manifiesta contra la justicia, la opresión, el saqueo. Creo que eso lo tenemos que valorar, al igual que el coraje de los jubilados", dijo a su turno el titular de la CTA A. La otra cara fue "la crueldad, lo inhumano, lo brutal de este gobierno, que ha perdido toda legitimidad democrática y es fundamentalmente necesario que se promueva el juicio político al presidente". En esa línea, pidió construir "toda la unidad posible".

“Queremos dejar establecido que vamos a seguir en estado de sesión permanente, a la que nos convocamos a los que estamos hoy para estar atentos al desarrollo de estas situaciones”, informó Godoy.

Represión Marcha Jubilados Hinchas 17.jpeg Mariano Fuchila

Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, aprovechó para convocar también a una movilización contra el acuerdo con el FMI. “Vamos a enfrentar esta decisión del gobierno de establecer un nuevo acuerdo con el FMI por decreto, lo que para nosotros es una nueva estafa. Vamos a seguir ampliando la convocatoria para que cuando se trate el DNU en el Congreso nos convoquemos en una jornada de lucha con diferentes acciones en todo el país y en el Congreso de la Nación para exigir que rechace ese DNU y cualquier acuerdo con el Fondo que desde siempre ha sido el instrumento para arrasar con los derechos de nuestro pueblo”, dijo.

Además, ratificaron el mandato hacia un paro general, aún sin fecha, y confirmaron que el próximo 24 de marzo se movilizarán en unidad para repudiar el genocidio de la última dictadura. Por otro lado, dieron a conocer que emitieron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la inconstitucionalidad de las medidas del gobierno de Milei.

La conferencia de prensa fue convocada por la CTA Autónoma junto a la CTA de las y los Trabajadores; representantes de la Mesa de Organismos de DDHH; compañeros de las organizaciones del movimiento de jubilados y jubiladas, representantes de movimientos sociales; y estuvieron presentes Diputados y Diputadas del bloque de Unión por la Patria y del FITU.