Cancelaron una muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Senado

La familia del fotógrafo aseguró que la exposición que iba a tener lugar en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional fue suspendida por las autoridades de la Cámara alta. Igualmente, la muestra se realizará el próximo miércoles en las afueras del Congreso.

La familia de Pablo Grillo denunció que el Gobierno nacional canceló una muestra fotográfica del reportero gráfico que iba a realizarse en el Senado, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional . Tras la suspensión, convocaron a montar igualmente la exposición frente al Congreso.

La confirmación fue realizada por Fabián Grillo , padre del fotógrafo, quien llamó a concentrarse este miércoles a las 16.30 en las afueras del Parlamento para llevar adelante la actividad pese a la prohibición.

Una de las primeras dirigentes en reaccionar fue la diputada nacional Cecilia Moreau , que cuestionó la decisión a través de sus redes sociales. “ No les alcanzó con herirlo gravemente, también necesitan silenciarlo, que no aparezca, que se olvide su nombre... Así se comporta un gobierno criminal desesperado por impunidad”, escribió.

La familia del fotógrafo también difundió un comunicado en el que denunció un ataque contra la libertad de expresión.

No les alcanzó con herirlo gravemente, también necesitan silenciarlo, que no aparezca, que se olvide su nombre... Así se comporta un gobierno criminal desesperado por impunidad. https://t.co/ljFtMVL6qR

“Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura”, señalaron. Y agregaron: “No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada”.

Pablo Nahuel Grillo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia institucional luego de resultar gravemente herido durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025.

Según la causa judicial, el fotógrafo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Tras atravesar una extensa recuperación, Grillo retomó su actividad fotográfica y su militancia, mientras avanza el expediente judicial.

La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme que lo hirió de gravedad

La querella que representa a la familia del fotógrafo Pablo Grillo requirió este martes a la jueza María Servini que eleve a juicio oral al gendarme Héctor Guerrero, autor del disparo que puso en riesgo la vida del joven el 12 de marzo de 2025.

El pedido se sumó al dictamen del fiscal Eduardo Taiano que ayer también pidió la elevación a juicio del acusado. En este sentido, la querella acusa a Guerrero de “tentativa de homicidio agravado” contra Grillo y de abuso de arma agravado, por otros 5 disparos que realizó de forma prohibida contra manifestantes.

También pidieron que se profundice la investigación sobre la cadena de mando —jefes de Gendarmería, Policía Federal y Ministerio de Seguridad de la Nación— quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron a que Guerrero pusiera en riesgo la vida del fotógrafo y del resto de los manifestantes.