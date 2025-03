Realizaron "camarazo" frente al Congreso en apoyo a Pablo Grillo, víctima de la represión policial durante las protestas

Por último, expresaron que el objetivo es "estar todos juntos y exigirle al Estado que garantice la libertad de expresión, por eso exigimos la renuncia de Patricia Bullrich", al tiempo que detallaron que habrá una misa abierta por Grillo este jueves a las 19, en la puerta del Hospital Ramos Mejía.

camarazo Trabajadores del sector de convocaron frente al Congreso.

Grillo está en grave estado con coma inducido

En la noche, tras ser agredido, fue ingresado al Hospital Ramos Mejía, en donde fue sometido a una operación. El fotoperiodista sigue en coma inducido, con pronóstico reservado.

El padre del reportero, Fabián Grillo, afirmó en C5N que "nadie" de las autoridades de Nación y Ciudad se contactó con él para interiorizarse sobre el estado de salud de su hijo. Caso contrario, sí se comunicaron desde la provincia de Buenos Aires tanto el gobernador Axel Kicillof como el ministro de Salud Nicolás Kreplak.

Ante ser consultado sobre qué les diría a los funcionarios que no se contactaron, afirmó: "No se les puede decir nada, que se vayan. Se tienen que ir, evidentemente no les interesa la humanidad. No sólo por lo de Pablo, por todo".

Patricia Bullrich sobre Grillo: "Es consecuencia de los que generan violencia y que van a tener como respuesta la represión del Estado"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo hoy que la herida de gravedad que sufrió Grillo fue "consecuencia de aquellos que generan violencia". "Es consecuencia de los que generan violencia y que van a tener como respuesta la represión del Estado", subrayó la ministra.

Además se refirió a la "jubilada patotera" que fue tirada al piso por un policía y dijo que el efectivo "se defendió del ataque" de la mujer. "La señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía, le dio cinco o seis golpes", explicó la funcionaria nacional en cita a NA.

pablo grillo reportero Pablo es alumno de fotoperiodismo de aRGra. @pablo.grillo.39

El reportero gráfico agredido en la marcha de jubilados está en grave estado con coma inducido

Diego, un amigo de Pablo, se refirió a las donaciones de sangre para el fotoperiodista, en conversación con C5N: "Sigue llegando gente a donar y eso habla como persona. Yo estoy en un montón de grupos y no para de llegar gente. estuve con el padre y estamos todos shockeados". Desde el canal afirmaron que se superó el cupo de donantes.

En relación a los dichos de la ministra Bullrich, que habló de que Grillo no está internado sino "preso", el amigo del joven dijo: "Bullrich, ¿a usted le parece que él es un preso político, que estaba tirando piedras? Pablo no conoce una comisaría". En paralelo, afirmó que la ministra "tiene que renunciar ya".

El pronóstico de Grillo es reservado y crítico y está en terapia intensiva bajo un coma inducido. Entre los resultados de la intervención, se pudo bajar la presión intracraneal y reconstruir algo del tejido junto a una respuesta pupilar, en principio, buena.

Por último, se buscan donantes de sangre de cualquier grupo y factor para presentarse en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía (General Urquiza 609, CABA) el día jueves 13 de marzo a la mañana. Con su DNI deben anunciarse como donantes del paciente Pablo Grillo.

Quién es Pablo Grillo, el reportero agredido en la marcha de jubilados, y cómo es su estado

Pablo tiene 35 años y es fotógrafo independiente. Vive en el municipio bonaerense de Lanús y se dedica a la fotografía y la realización audiovisual documental. Es alumno de fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra). En su perfil de Instagram, se reconoce como militante del kirchnerismo “contemporáneo a Néstor/Cristina".

El intendente de Lanús Julián Álvarez habló en X sobre la situación y afirmó: "Hace algunas horas nos enteramos de la terrible noticia de que un querido compañero y vecino de Lanús (...), mientras se encontraba trabajando en la cobertura de la feroz represión, fue impactado en la cabeza por un proyectil que habría sido disparado por las fuerzas de seguridad actuantes".

Álvarez señaló que "mientras su familia, seres queridos y todo el pueblo argentino se encuentra profundamente conmovido por esta situación y a la espera de su recuperación, tenemos que escuchar a la Ministra de Seguridad Nacional @PatoBullrich, a cargo del brutal operativo desplegado el día de hoy, declarando que Pablo se encuentra detenido y que es trabajador municipal de Lanús. Ninguna de las dos cosas es cierta".