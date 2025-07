Las opciones que tiene Javier Milei para frenar los proyectos de los gobernadores

No todo está perdido para Javier Milei luego de la histórica sesión del jueves pasado, en la que sufrió 6 derrotas al hilo. Es cierto que los gobernadores se alinearon, como nunca antes, para impulsar dos proyectos de ley que apuntan a la coparticipación de fondos que el Presidente les retacea. Pero, al momento de la votación, no todos los mandatarios provinciales jugaron a fondo. Además, hay algunos que, por no contar con legisladores en la Cámara alta, todavía no mostraron sus cartas. Por eso, al gobierno de La Libertad Avanza todavía le quedan algunas opciones para frenar las iniciativas que fueron aprobadas en el Senado.