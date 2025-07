El Gobierno de Javier Milei habló de la relación con los gobernadores y reiteró que vetará los proyectos previsionales

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , aseguró que el Gobierno nacional no dudará en vetar e incluso judicializar aquellas leyes que impulsen un aumento del gasto público sin financiamiento , recientemente sancionadas por el Congreso . En una entrevista radial, el funcionario reafirmó la prioridad del equilibrio fiscal para la administración de Javier Milei y cuestionó con dureza la conducta de sectores parlamentarios y de algunos mandatarios provinciales .

“El equilibrio fiscal es la base del orden económico. No vamos a permitir que lo rompan con leyes irresponsables ”, afirmó Francos, quien criticó especialmente las iniciativas sobre jubilaciones , moratorias previsionales y pensiones por discapacidad . Según indicó, el impacto fiscal de estas medidas representaría 3,2 puntos del PBI anual , lo que equivale a más de u$s10.000 millones. .

Francos sostuvo que la Ley de Administración Financiera impide aprobar normas que no tengan identificadas sus fuentes de financiamiento. “ Lo más fácil es aprobar leyes con gastos, después que se arreglen otros para conseguir los fondos ”, lamentó. En ese sentido, denunció que algunos legisladores “ se aprovechan de temas sensibles para hacer populismo fiscal ”, en referencia a los proyectos votados con apoyo transversal.

El funcionario también puso bajo la lupa el actual esquema jubilatorio. “ Hoy hay más jubilados por moratoria que por años de aportes ”, advirtió, y consideró necesario encarar una transformación de fondo. “ No puede tener los mismos derechos quien trabajó y aportó toda su vida que quien no lo hizo ”, argumentó.

Respecto de las pensiones por discapacidad, denunció que el sistema “fue completamente corrompido en los últimos 20 años” y acusó a sectores políticos de haber generado discapacidades ficticias con fines electorales. En este contexto, defendió las auditorías que el Ejecutivo está realizando y llamó a diferenciar entre quienes necesitan asistencia real y quienes se beneficiaron de forma indebida.

Tensión con los gobernadores

Al referirse a la actitud de los gobernadores en la aprobación de estas leyes, Francos reconoció que existieron fricciones. Aseguró que varios mandatarios provinciales “buscan más recursos en un año electoral” y que parte del respaldo a proyectos de la oposición se debió a malestares políticos por la negativa del oficialismo a conformar alianzas en algunas provincias. “Eso generó reacciones políticas que entendemos, aunque no compartimos”, señaló.

Admitió también una posible cuota de responsabilidad en la falta de consensos: “Si hubo impericia, fue mía. No logramos convencer a todos”. No obstante, destacó que mantiene diálogo abierto y constructivo con muchos gobernadores. A su vez, advirtió que, si se mantienen las leyes aprobadas, “no habrá más recursos discrecionales para emergencias”, ya que los fondos deberán coparticiparse.

Francos defendió que la administración nacional no tocó un solo peso de la coparticipación que corresponde a las provincias. Además, remarcó que las modificaciones tributarias impulsadas por el oficialismo solo afectan recaudación nacional. Anticipó, además, que si se aprueba la reforma al impuesto a los combustibles, podrían verse afectados los subsidios al transporte en el AMBA, con impacto directo en las tarifas.

Proyecciones económicas

El funcionario realizó un repaso de los principales avances del Gobierno durante sus primeros siete meses de gestión. Destacó la caída de la inflación, la austeridad fiscal sin emisión monetaria y la eliminación de organismos estatales innecesarios. “Nunca en la historia argentina se hicieron tantas reformas estructurales en tan poco tiempo”, enfatizó.

También elogió el trabajo de Federico Sturzenegger en el proceso de desregulación estatal y afirmó que “la economía creció un 6% en el primer semestre”, lo cual consideró una señal de recuperación.

En respuesta a las críticas por la situación social, Francos sostuvo: “Pasamos del 53% de pobreza en diciembre al 30% actual. Eso es un dato fuerte. El equilibrio fiscal genera baja inflación, y eso baja la pobreza”.

Francos negó que el oficialismo se encuentre aislado y aseguró que se está produciendo un cambio cultural profundo en la sociedad argentina. “Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones. La sociedad está entendiendo que hay que vivir con lo que se tiene y terminar con el gasto descontrolado”, concluyó.