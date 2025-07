Javier Milei perdió el control de la agenda del Congreso y dejó aliados en el camino

Los gobernadores que fueron decisivos durante el primer tramo del gobierno libertario le mostraron los dientes al oficialismo en el Senado. Los resultados de las votaciones expusieron que La Libertad Avanza no tiene el tercio para blindar un veto presidencial ni para frenar un juicio político.

La de este jueves en el Senado fue una derrota histórica para el gobierno de Javier Milei. En apenas una jornada, la oposición, aunque también legisladores aliados al Gobierno, avanzaron con seis iniciativas que el oficialismo rechazaba de plano, bajo el lema “el equilibrio fiscal no se negocia” .

Con argumentos (endebles) de que la sesión era “ilegítima” y culpando a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la impericia del propio Poder Ejecutivo, que no pudo o no supo frenar la catarata de proyectos que avanzaban, esta semana quedó a la vista que el oficialismo perdió el control del Congreso y de la agenda. Con un dato extra: los resultados de las votaciones expusieron que La Libertad Avanza no cuenta con el tercio que se requiere en la Cámara para blindar un veto presidencial o, incluso, para frenar un juicio político.