Predio de La Perla: identificaron a cuatro de los once restos de desaparecidos en la dictadura

Pertenecen a Ester Felipe, Luis Mónaco, José Luis Goyochea y Nélida Moreno. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa trabajando en el excentro clandestino de la provincia de Córdoba.

Luis Mónaco y Ester Felipe, dos de las personas identificadas en el predio de La Perla.

En un nuevo hallazgo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) , se confirmó la identidad de cuatro de los 11 restos hallados en el predio del excentro clandestino La Perla , ubicado en la provincia de Córdoba. Los identificados conformaban dos matrimonios y todos tenían menos de 32 años de edad cuando fueron secuestrados.

Una de las parejas estaba compuesta por Ester Silvia del Rosario Felipe , nacida en 1950 en la localidad cordobesa de Las Varillas. Egresada de psicóloga en la UNC, trabajó en el Hospital de Villa Nueva e integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) .

Mantenía un vínculo con Luis Carlos Mónaco , otro de los identificados. Oriundo de la ciudad de Córdoba, donde nació en 1947, trabajó como periodista, fotógrafo y camarógrafo en Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba, y fue delegado del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN). También militaba en el PRT-ERP . Junto a Ester, tenían una hija. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978.

Nélida Moreno y José Luis Goyochea estaban casados y tenían tres hijos cuando fueron secuestrados, el 15 de agosto de 1977.

Los otros identificados fue el matrimonio compuesto por José Luis Goyochea y Nélida Moreno. Goyochea era riojano y cursó estudios de Ciencias Económicas en la UNC, además de trabajar como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era cordobesa y era psicopedagoga por el Instituto Cabred, aunque trabajaba como administrativa en la Policía de Córdoba. Tenían tres hijos y permanecían desaparecidos desde el 15 de agosto de 1977.

Todas las familias de las personas identificadas fueron notificadas por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Vaca Narvaja. "Las identificaciones fueron posibles a partir del análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025 y de la selección de un conjunto de muestras que fueron enviadas al Laboratorio de Genética Forense para ser comparadas con los perfiles genéticos aportados por los familiares de personas desaparecidas", precisó el EAAF.

la perla (1) Continúa la labor del EAAF en el predio de La Perla. EAAF

Identificación de desaparecidos en La Perla:

Se trata de la segunda ronda de identificaciones realizadas en el excentro clandestino de La Perla, dado que en marzo de este año se conoció la identidad de 12 desaparecidos en ese mismo predio. Correspondían, en esos casos, a: