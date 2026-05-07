Identificaron a otras 11 personas desaparecidas durante la dictadura en el excentro clandestino La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense logró nuevas identificaciones en Córdoba y la Justicia revelará los nombres la próxima semana.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó restos de otras 11 personas desaparecidas.

La Justicia confirmó este jueves que el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar en zonas cercanas al ex Centro Clandestino de Detención La Perla, en Córdoba. Los nombres serán revelados oficialmente el martes 12 de mayo durante una conferencia de prensa judicial.

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Las nuevas identificaciones corresponden a restos hallados en sectores vinculados al predio de la Guarnición Militar de La Calera , donde continúan los trabajos de excavación e investigación impulsados por organismos judiciales y equipos forenses especializados.

Se trata del segundo grupo de víctimas identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En marzo pasado, los investigadores ya habían confirmado la identidad de otras 12 personas desaparecidas cuyos restos habían sido enterrados en la zona conocida como Loma del Torito .

Los trabajos de campo comenzaron en 2025 y permitieron avanzar sobre sectores considerados clave dentro de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Los hallazgos fueron realizados en sectores cercanos al ex centro clandestino La Perla.

Cómo se realizaron las identificaciones

Las identificaciones fueron posibles gracias a análisis antropológicos y genéticos realizados por el EAAF en conjunto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

El procedimiento incluyó estudios comparativos de ADN y evaluaciones científicas sobre los restos recuperados en las excavaciones desarrolladas en los alrededores del ex centro clandestino.

Desde hace décadas, el EAAF trabaja en distintos puntos del país para reconstruir la identidad de víctimas desaparecidas y aportar pruebas en causas judiciales vinculadas al terrorismo de Estado.

La conferencia en la que se conocerán los nombres

El proceso de validación de las nuevas identificaciones está siendo supervisado por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Según informaron fuentes judiciales, el próximo martes 12 de mayo se realizará una conferencia de prensa en la que se brindarán detalles sobre las víctimas identificadas y el avance de las investigaciones.

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio de la última dictadura argentina. Por allí pasaron miles de secuestrados, muchos de los cuales continúan desaparecidos.