Suárez Lastra se despegó de la carta firmada por Macri que habla de "democracia amenazada"

El documento fue firmado por 500 personalidades internacionales, como líderes mundiales y Premios Nobel, y un centenar de organizaciones políticas y fundaciones de todo el mundo.

A raíz de la difusión del texto titulado "Una llamada para defender la democracia" elaborado por el Instituto para la Democracia, el diputado que forma parte del interbloque de Cambiemos aseguró que "no coincido con la carta, ni con el tono".

En ese sentido en declaraciones con el programa “Pasaron Cosas” por Radio Con Vos, Suárez Lastra se despegó de la decisión del expresidente y de la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, de ser partícipe del documento que asegura que ciertos gobiernos “han utilizado poderes de emergencia para arrestar a los manifestantes y eludir las normas democráticas”.

Además en el marco de la causa que investiga el Juez Federico Vilella por espionaje ilegal afirmó que “todo lo que se haya hecho al margen de la ley es una vergüenza institucional".

Por otro lado señaló que “el perfil personal de Gustavo Arribas para dirigir la AFI me pareció una vergüenza política".

"Me parece absolutamente verosímil que en algunas áreas de la AFI se hayan desarrollado actividades ilegales. No me parece verosímil que Macri los haya mandado", concluyó Suarez Lastra.