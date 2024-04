Malena Galmarini reveló el porqué del bajo perfil de Sergio Massa

La ex titular de AySA Malena Galmarini habló sobre el silencio de su marido y ex candidato presidencial, Sergio Massa : "Está mirando, pensando, reflexionando, aprendiendo". Además, le hizo un guiño a sectores del radicalismo al pedir mantener la unidad de Unión por la Patria y "abrirle las puertas a otras expresiones".

"Los últimos años de Sergio fueron muy duros, muy difíciles. Sergio llevó a puerto el Gobierno, con todas las dificultades que tenía" , aseguró la ex funcionaria, para luego agregar: "Está mirando, pensando, reflexionando, aprendiendo".

Las declaraciones se dieron en una entrevista en el programa Todo en Off, conducido por Ramón Indart, que sale al aire en Splendid-AM 990. Allí Galmarini le tiró un palito a Daniel Scioli: "Hay una ética y una moral a la que responder que indica que no hay que tener doble camiseta, que uno tiene que tener convicciones y ser honesto a sus convicciones. Después hay Sciolis de la vida".

galmarini y massa (jovenes) 2.jpg "Nosotros nunca nos fuimos del peronismo". Redes

El guiño de Malena Galmarini al radicalismo

Galmarini se refirió al futuro de Unión por la Patria: "No me cabe ninguna duda de que para ponerle límites a este Gobierno cruel de una crueldad inusitada necesitamos estar en unidad en el peronismo entero, con todas sus vertientes, pero también abrirle las puertas a otras expresiones".

"Tenemos que juntarnos aquellos que queremos a la Argentina y tenemos proyectos nacionalistas", justificó, para luego reconocer que le gustaría un acercamiento con "algún sector del radicalismo". La tigrense profundizó el guiño a sectores de la UCR: "Me quedé impactada por los discursos de Facundo Manes y Lousteau contra la Ley Ómnibus y el DNU".

"Hay personas con las que uno no coincide en todo, pero sí tenemos que coincidir en las bases de un proyecto nacional, que no es de un partido o una ideología, sino que es de todos. Tenemos la obligación de acercar las ideas y construir un proyecto nacional que además lleve a la unidad nacional", remarcó.

Para finalizar, la ex titular de AySA analizó: "El problema del poder no es que esté en muchas manos, sino cuando nadie conduce a los que están en el poder. Eso fue lo que pasó en los últimos dos gobiernos, que se diluyó la autoridad del Presidente y era un viva la pepa, cada uno hacía lo que quería y no había una mancomunión de esas ideas al servicio de la gente".