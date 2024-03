Malena Galmarini: "El peronismo está muy en la boludez"

En una entrevista radial, la ex titular de AYSA habló del presente del peronismo, criticó la gestión anterior y habló de Sergio Massa.

Malena Galmarini criticó la actualidad del peronismo y explicó el por qué de la derrota de Sergio Massa. "Al peronismo no le falta coraje ni valentía, pero necesitamos un tiempo para debatir. Estamos muy en la boludez de discutir liderazgos", sostuvo enfática la ex titular de AYSA en una entrevista radial y sostuvo: “Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez, de quien queda y no es el momento de discutir liderazgos”.