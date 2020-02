Balcedo rompió el silencio desde la cárcel: "Quiero volver a la Argentina y defenderme"

En declaraciones a la radio AM 750, se consideró un "preso político" tras sostener que fue encarcelado porque su sindicato era uno de los más "combativos" contra la gestión de Vidal, aunque esta recién había comenzado cuando fue detenido.

En tanto, la Justicia uruguaya también lo acusa de lavado de activos, contrabando, tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y la fiscalía ya pidió once años de prisión para él. Fue detenido en 2017, estuvo preso un año y desde mayo de 2018 está con prisión domiciliaria en el país charrúa.

Ayer, el SOEME fue escenario de una disputa sindical, ya que dirigentes que aún le responden a Balcedo se acercaron al edificio de Salta 534 para "recuperar" la conducción, aduciendo que tenían el aval de la Justicia para desplazar al actual titular, Adrián de Marco. En consecuencia, se desataron incidentes y las instalaciones fueron destrozadas.

Ahora, el dirigente dijo que sus "compañeros" fueron "solamente a hacer un acto de presencia y se metieron en el sindicato porque son afiliados" y "fueron atacados por patovicas", aunque la actual conducción dice lo contrario.

El pedido de extradición a la Argentina realizado por Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, todavía está en trámite.

"Yo quisiera volver a mi país para poder declarar y defenderme. Me tienen preso, me bloquearon todos los fondos y ni siquiera estoy procesado. Kreplak ya me sacó el sindicato y me hizo cerrar el diario Hoy, dejando a 600 personas en la calle. Cerraron el diario porque era peronista", concluyó Balcedo.