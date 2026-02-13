Mariano Cúneo Libarona: "El menor debe tener algún tipo de límite, basta de impunidad"

El ministro de Seguridad celebró el amplio respaldo que obtuvo en Diputados el proyecto de baja de edad de imputabilidad.

El ministro Cúneo Libarona exigió el "fin de la impunidad" para los delitos de menores.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , mostró su satisfacción por la media sanción que logró el jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil que propone el Gobierno.

“La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que el que las hace las paga, tiene que tener algún tipo de límite el menor. Basta de impunidad ”, afirmó en referencia a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años.

“El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos”, agregó Cúneo Libarona en declaraciones a Radio Rivadavia. “Lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”, insistió.

El Régimen Penal Juvenil propuesto por el Gobierno de Javier Milei logró la noche del jueves media sanción en la Cámara de Diputados por 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa, que Casa Rosada desea sea tratada con urgencia por el Senado en el período de sesiones extraordinarias, baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un sistema de centros de detención, entre otros.

El ministro de Justicia señaló que el sistema actual “fracasó” y que era necesaria una modernización de la normativa. “El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor”, detalló.

Desde el Gobierno, destacaron que no hay figura de perpetua y que los menores varones y mujeres cumplirán penas en institutos especializados separados, con personal capacitado y un supervisor que seguirá cada caso y oficiará de nexo con las familias ante cada caso, recordó NA. Además, destacó que el Estado destinará fondos para la materia y que la norma estará acompañada con un programa de educación obligatoria y de deporte.