El dólar oficial baja casi 3% en la semana y la brecha con el techo de la banda toca máximos en 7 meses

En este contexto, el Banco Central ayer extendió su racha de compras a 29 ruedas consecutivas y acumula más de u$s2.000 millones en lo que va del año.

El dólar cierra la semana en calma de la mano de la reforma laboral y las compras del BCRA. Depositphotos

El dólar oficial llega a la mitad de febrero en un contexto de bajas sostenidas: desde que arrancó el año, el tipo de cambio mayorista cae más de 4%. En este sentido, las bajas de los últimos días prolongaron la tendencia, ya que, pese al mal dato de inflación que se conoció el martes, la media sanción de la reforma laboral este miércoles fue bien recibida por el mercado. Se trata de una tendencia que convive la racha compradora del BCRA, que ya lleva acumulados casi u$s900 millones desde que comenzó febrero.

Es en este escenario que el dólar mayorista se vende a $1.394,5 este viernes, luego de que el jueves retrocediera 0,4% y perforara el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. Así, acumula descensos de 2,6% en la semana. En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación se ofrece a $1.415. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue se mueve en $1.440, mientras que el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, opera a $1.460,93, según Bitso.

dolar blue El cambio en el esquema de bandas alfojó las tensiones sobre el tipo de cambio. Depositphotos En el sector financiero, el dólar MEP opera en los $1.417,24. En una situación similar se encuentra el Contado con Liquidación (CCL), que se ubica en $1.469,66.

Al igual que el resto de las variantes del dólar, los tipos de cambio financieros promedian febrero con bajas generalizas, aunque de distinta intensidad: el MEP baja 2,9% y el CCL apenas 0,8%. Mientras, en el sector de dólar futuro aún no se registran operaciones.

El BCRA no da señales de que finalice su racha compradora En este contexto, el Banco Central ayer extendió su racha de compras a 29 ruedas consecutivas al adquirir u$s141 millones. Asi, ya suma u$s573 millones comprados en la semana y u$s890 millones en lo que va del mes. Si a eso se le suma la cantidad de divisas que compró en lo que va del año, el monto asciende a u$s2.047 millones.

De todas maneras, las compras robustas de este jueves por parte de la autoridad monetaria no impactaron en las reservas brutas, que cayeron u$s251 millones hasta los u$s45.056 millones, ante el derrumbe del precio del oro (2,8%), y otros activos.

