Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de febrero

Live Blog Post

Bancarios acordaron una actualización del 2,9% y el salario inicial supera los $2,1 millones

bancariosjpg

La Asociación Bancaria informó la actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9%, en línea con el esquema de recomposición mensual que el sindicato viene aplicando.

El aumento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Lee la nota completa