En Vivo
13 de febrero 2026 - 08:18

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial opera por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista. De manera similar, los paralelos acompañan esa tendencia, excepto por el blue, que se ubica a $1.440. En la jornada previa, los bonos cotizaron a la baja en Wall Street, pero el riesgo país se consolidó arriba de los 500 puntos.

En los últimos días comenzó a circular un presunto plan del ministerio de Economía para permitir el financiamiento en moneda dura a todas las personas, incluso aquellas que no generan flujo de divisas en sus actividades cotidianas. Esto se da en el marco de un boom de préstamos en dólares para empresas.

Live Blog Post

Bancarios acordaron una actualización del 2,9% y el salario inicial supera los $2,1 millones

bancariosjpg

La Asociación Bancaria informó la actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9%, en línea con el esquema de recomposición mensual que el sindicato viene aplicando.

El aumento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: "Déjà vu" macrista con la reforma laboral en marcha y recálculos del carry trade

En un contexto muy previsible, rememorando la lluvia de piedras del 2017, el mercado asiste al desenlace legislativo de la reforma laboral mientras la actividad económica y la atención del público parecen disociadas de la realidad política. Lo que si no fue tan previsible fue el dato de inflación que aún resuena en las mesas y bunkers financieros.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El FMI concluyó su misión a la Argentina: destacó "muy buenos avances", pese a incumplir meta de reservas

Por Liliana Franco

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó a la Argentina a principios de febrero para la segunda revisión del programa firmado con el gobierno de Javier Milei llegó a su fin en las últimas horas y, luego de arrojar conclusiones preliminares, partió rumbo a Washington.

Los enviados del organismo multilateral de crédito aseguraron haber hallado "muy buenos avances" en el cumplimiento de las metas, a pesar de no haber alcanzado el umbral previsto en materia de reservas del BCRA.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

