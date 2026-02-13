Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de febrero

El dólar oficial opera por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista. De manera similar, los paralelos acompañan esa tendencia, excepto por el blue, que se ubica a $1.440. En la jornada previa, los bonos cotizaron a la baja en Wall Street, pero el riesgo país se consolidó arriba de los 500 puntos.
Bancarios acordaron una actualización del 2,9% y el salario inicial supera los $2,1 millones
La Asociación Bancaria informó la actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9%, en línea con el esquema de recomposición mensual que el sindicato viene aplicando.
El aumento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.
