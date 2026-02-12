Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 12 de febrero

Live Blog Post

Nuevos multimillonarios llevan riqueza global al récord de u$s16 billones: quiénes son y cómo hicieron su fortuna

Por Jorge Herrera

Está surgiendo una nueva ola de multimillonarios, impulsada por la innovación empresarial y el aumento de las herencias, según la radiografía que surge del último informe del banco suizo UBS “Billionaire Ambitions Report 2025, The rise of a new generation” que retrata que, el año pasado el número global de personas con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares (billonarios) se elevó a 2.919, quienes ostentan una riqueza patrimonial de casi 16 billones de dólares (aproximadamente 27 veces el PBI argentino). El estudio confirma la aceleración de la gran transferencia de riqueza, dado que los multimillonarios multi-generacionales heredaron la mayor cantidad en la historia del informe. Además, al considerar a emprendedores y herederos, el número de personas que se convierten en billonarios por primera vez ha aumentado en los últimos cuatro años. Durante ese tiempo, han sumado más de una cuarta parte (27%) al número de billonarios y han contribuido con más de una décima parte (11,7%) a su patrimonio. En 2022 eran 35, un año después 137, en 2024 fueron 268 y el año pasado 287 nuevos billonarios.

