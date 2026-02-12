SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de febrero 2026 - 09:22

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 12 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar extiende la calma y sigue sin mostrar grandes saltos. El oficial cotiza a $1.400 en el segmento mayorista, mientras que los paralelos acompañan esta tendencia, excepto por el blue, que trepó a $1.435. En la jornada del miércoles, los ADRs cayeron hasta 9% y los bonos anotaron leves bajas, pero el riesgo país se ubicó en los 506 puntos.

En los últimos días comenzó a circular un presunto plan del ministerio de Economía para permitir el financiamiento en moneda dura a todas las personas, incluso aquellas que no generan flujo de divisas en sus actividades cotidianas. Esto se da en el marco de un boom de préstamos en dólares para empresas.

Sin embargo, ayer el foco estuvo puesto en la sesión en el Senado para el tratamiento de la reforma laboral, que, luego de que el oficialismo modificase su redacción, se aprobó con 42 votos. Entre los cambios claves están el reemplazamiento de los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco; la modificación de la indemnización —no incluye los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados—, y la posibilidad de obtener pagos por mérito y productividad a pesar del contrato establecido, entre otros.

Nuevos multimillonarios llevan riqueza global al récord de u$s16 billones: quiénes son y cómo hicieron su fortuna

Por Jorge Herrera

Está surgiendo una nueva ola de multimillonarios, impulsada por la innovación empresarial y el aumento de las herencias, según la radiografía que surge del último informe del banco suizo UBS “Billionaire Ambitions Report 2025, The rise of a new generation” que retrata que, el año pasado el número global de personas con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares (billonarios) se elevó a 2.919, quienes ostentan una riqueza patrimonial de casi 16 billones de dólares (aproximadamente 27 veces el PBI argentino). El estudio confirma la aceleración de la gran transferencia de riqueza, dado que los multimillonarios multi-generacionales heredaron la mayor cantidad en la historia del informe. Además, al considerar a emprendedores y herederos, el número de personas que se convierten en billonarios por primera vez ha aumentado en los últimos cuatro años. Durante ese tiempo, han sumado más de una cuarta parte (27%) al número de billonarios y han contribuido con más de una décima parte (11,7%) a su patrimonio. En 2022 eran 35, un año después 137, en 2024 fueron 268 y el año pasado 287 nuevos billonarios.

