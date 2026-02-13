El Gobierno apeló la restitución de la pensión a Cristina Kirchner Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Presentó un recurso extraordinario contra el fallo que ordenó devolver de manera provisoria la asignación como viuda de Néstor Kirchner. Su fundamento está en el “carácter alimentario” de esa asignación.

En la víspera los jueces de Cámara revocaron un fallo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, presentó el recurso extraordinario contra la decisión de la Cámara de la Seguridad Social que avaló que la expresidenta Cristina Kirchner pueda cobrar –de manera provisoria- la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Capital Humano anunció que avanzaría con el recurso ante la Corte Suprema, en un intento por revertir la restitución provisoria del beneficio. Desde el Gobierno sostuvieron que la baja de las asignaciones de privilegio se fundamentó en la confirmación de la condena judicial y remarcan que la discusión debía dirimirse en instancias superiores.

El Gobierno apeló la restitución de la pensión a Cristina Kirchner Ayer se conoció la resolución por la que los jueces de la Cámara revocaron una resolución y avalaron que hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, Cristina Kirchner pueda cobrar esa pensión.

Fundamentaron su decisión en el “carácter alimentario” de esa asignación que había sido impedida por el Gobierno tras la condena de la exmandataria por el caso Vialidad.

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini declararon "formalmente admisible el recurso" y ordenaron "suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio". La magistrada Nora Dorado no participó del pronunciamiento por encontrarse de licencia.

De esta forma, se estimaba que el organismo previsional reanudara el pago mensual correspondiente a ese beneficio, aunque la decisión no implica la reposición automática de la jubilación vitalicia como expresidenta, que continuará suspendida. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini declararon “formalmente admisible el recurso” y ordenaron “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”. La magistrada Nora Dorado no participó del pronunciamiento por encontrarse de licencia.