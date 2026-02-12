Industria en crisis: el uso de la capacidad instalada se hundió al 53,8% en diciembre, el menor nivel en 21 meses + Seguir en









El porcentaje de ocupación de planta fue el más bajo desde marzo de 2024, cuando tocó un piso del 53,2%.

El uso de la capacidad instalada volvió a caer en diciembre.

El uso de la capacidad instalada en la industria manufacturera marcó su tercer retroceso consecutivo mensual en diciembre de 2025 y cerró el año en un 53,8%, su nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había llegado a un piso de 53,2%.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó los datos sobre el porcentaje de ocupación en planta a nivel país, que cayó a nivel interanual en la comparativa con el mismo mes de 2024, cuando alcanzó un 56,7%.

Los sectores que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron los de refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

empleo industria reforma laboral trabajo actividad Depositphotos Asimismo, los ubican debajo del nivel general fueron: productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica (excepto automotores), con el 38,9%, productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%).

La producción de electrodomésticos y maquinaria agrícola retrocedió La principal incidencia negativa sobre el dato general de diciembre fue el sector de metalmecánica (excepto automotores), vinculado principalmente a menores niveles de producción de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria.



De acuerdo a datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de aparatos de uso doméstico cayó 43% a nivel interanual y la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una disminución de 22,9% para la misma comparación. En cambio, la principal incidencia positiva a comparación de diciembre de 2024 se observó en las industrias metálicas básicas, que presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada del 57,5%, superior al registrado a raíz del incremento en la producción siderúrgica. La Cámara Argentina del Acero informó que la producción de acero crudo presentó un aumento interanual de 11,9% en el mes de referencia.