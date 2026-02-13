Cómo va a estar el clima durante los recitales de Bad Bunny en River

Se esperan jornadas con máximas de hasta 27°C, cielo mayormente despejado viernes y sábado, aunque hay probabilidad de lluvias para el domingo.

Bad Bunny llega con su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" al Monumental este 13, 14 y 15 de febrero.

Bad Bunny llega al Estadio River Plate este 13, 14 y 15 de febrero en el marco de su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" y después de su histórica presentación en el show medio tiempo del Super Bowl LX el fin de semana pasado.

Los tres recitales movilizarán a miles de personas durante el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires , en jornadas que combinarán música, altas temperaturas típicas del segundo mes del año y, hacia el cierre, condiciones más inestables .

El pronóstico anticipa días con cielo despejado y temperaturas agradables durante la noche, aunque el domingo podrían registrarse precipitaciones aisladas y mayor nubosidad. A continuación, conocé los detalles.

Bad Bunny dará tres shows en el Estadio Monumental los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Las puertas abrirán a las 16 , el espectáculo tendrá un segmento de apertura desde las 19, con la presentación de Chuwi a las 20, y el artista principal subirá al escenario a las 21 .

Campo trasero: ingreso por Avenida Libertador y Campos Salles.

ingreso por Avenida Libertador y Campos Salles. Plateas Belgrano (todas las ubicaciones), Campo delantero Stage B y Plateas Centenario: acceso por Avenida Libertador y Udaondo.

acceso por Avenida Libertador y Udaondo. Campo delantero Stage A, Plateas San Martín y Plateas Sívori: ingreso por Avenida Alcorta y Monroe.

bad bunny

La organización recomienda llegar con anticipación para evitar demoras en los controles de seguridad. No se permite el ingreso con equipos profesionales de foto o video, bebidas, alimentos, pirotecnia, objetos punzantes, drones ni mochilas de gran tamaño.

En materia de accesibilidad, las personas con movilidad reducida y un acompañante podrán ubicarse en la Platea Belgrano Baja, con acceso por Puente Labruna (Libertador y Udaondo), presentando el Certificado Único de Discapacidad.

En cuanto al transporte, se podrá llegar en tren Belgrano Norte (estación Ciudad Universitaria) y en múltiples líneas de colectivos que circulan por el Metrobús Cabildo, Barrancas de Belgrano, Avenida del Libertador y Ciudad Universitaria.

También habrá desvíos temporales entre las 00:30 y la 1:30 en algunas empresas para ordenar la salida del público.

La Línea D funcionará con horario extendido durante las noches de shows. Una vez finalizado el cronograma habitual, las formaciones continuarán saliendo únicamente desde la estación Congreso de Tucumán y el último tren partirá a la 1:30 de la madrugada.

El operativo prevé cuatro estaciones habilitadas exclusivamente para el descenso: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

bad bunny1

Cómo va a estar el clima este fin de semana en CABA

Viernes 13 de febrero

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes 13 se espera una jornada estable, con cielo despejado, mínima de 17°C y máxima de 27°C.

La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula y el viento soplará leve a moderado del sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante el día. Hacia la noche, la temperatura rondará los 21 o 22 grados, en un contexto más que agradable para actividades al aire libre.

Sábado 14 de febrero

El sábado 14 continuará con condiciones similares. La mínima será de 19°C y la máxima de 26°C, con muy baja probabilidad de lluvias (entre 0 y 10%). Se prevén vientos moderados, con algunas ráfagas intensas en distintos momentos de la jornada.

Domingo 14 de febrero

El domingo 15, por su parte, mostrará un cambio en la tendencia. Con una mínima de 20°C y una máxima de 26°C, el cielo estará más variable y aumentará la probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, con valores que podrían oscilar entre el 40% y el 70%.

Para quienes asistan a los recitales, la recomendación será mantenerse hidratados durante el ingreso en horas de la tarde, utilizar ropa liviana y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente el último día, ante la posibilidad de lluvias pasajeras.