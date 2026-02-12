El FMI concluyó su misión a la Argentina: destacaron "muy buenos avances", pese a incumplir meta de reservas Por Liliana Franco + Seguir en









Los enviados del organismo finalizaron la segunda revisión de metas del acuerdo firmado en abril del año pasado. La acumulación de divisas por parte del BCRA estuvo en el foco del análisis.

La misión del FMI visitó la Argentina durante siete días para evaluar la evolución del acuerdo.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó a la Argentina a principios de febrero para la segunda revisión del programa firmado con el gobierno de Javier Milei llegó a su fin en las últimas horas y, luego de arrojar conclusiones preliminares, partieron rumbo a Washington. Los enviados del organismo multilateral de crédito aseguraron haber hallado "muy buenos avances" en el cumplimiento de las metas, a pesar de no haber alcanzado el umbral previsto en materia de reservas del BCRA.

Fuentes oficiales del FMI comentaron a Ámbito que la visita se centró en el seguimiento de los objetivos que se acordaron en abril del año pasado durante la suscripción del Servicio Ampliado del Fondo (EFF) por u$s20.000 millones. La misión técnica estuvo encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y abarcó también la consulta encuadrada dentro del Artículo IV. En ese marco, se reunieron con autoridades del Gobierno y del BCRA.

"Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días", señalaron desde el organismo y anticiparon que en brindarán "más información" sobre los resultados en los próximos días. El jueves se espera una conferencia de prensa de la vocera del FMI, Julie Kozack, en la que podrían haber novedades.

"Como es práctica habitual, en el marco del Articulo IV, el equipo se reunió con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”, informaron también desde el FMI. Dicho capítulo se refiere a la visita que realiza el organismo a representantes que no necesariamente integran el Poder Ejecutivo, como pueden ser miembros de cámaras empresarias y sindicalistas. Pero en esta oportunidad no trascendieron nombres.

luis-cubeddu-fmi-2jpg Luis Cubeddu pasó por Buenos Aires para comandar la misión del FMI Las reservas del BCRA, en la mira del FMI La misión encabezada por Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y de Joshi, jefe de la misión para Argentina, tuvo como eje central las metas cuantitativas del acuerdo vigente, por el cual ya se giraron u$s14.000 millones a las arcas nacionales. Se trata de una revisión del resultado de las cuentas primarias, que arrojaron un superávit del 1,4% del PBI, y de las metas de acumulación de reservas. El éxito de los números habilitarían un próximo desembolso de algo más de u$s1.000 millones.

El staff del Fondo visitó el país durante siete días. En ese marco, si bien desde el organismo destacaron haber encontrado avances positivos en las metas fijadas, se encontraron con que los números del BCRA cerraron lejos de las cifras esperadas: culminaron en negativo por u$s14.100 millones, según cifras de la entidad monetaria, cuando deberían haber cerrado en u$s3.300 millones. Pese a ello, se espera que el FMI destaque la evolución reciente de la compra de reservas, además del cumplimiento de los vencimientos. La semana pasada, el Gobierno argentino le pagó al FMI alrededor de u$s800 millones que representaban intereses de la deuda. Durante lo que resta del 2026, deberán hacer frente al pago de otros u$s3.600 millones. También se prevé que el organismo que conduce Kristalina Georgieva destaque en su informe la utilidad de las bandas cambiarias para el régimen de acumulación de reservas. La búlgara se reunió a principios de semana con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en Alula, Arabia Saudita. Durante el encuentro, ambos destacaron la importancia de las reformas estructurales que lleva adelante Javier Milei, en un nuevo guiño de la titular del FMI al Gobierno.

