Lousteau retoma sueño porteño y sacude más interna local de JxC

Como sea, Lousteau agita ahora la interna por la Ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio y planifica cuatro fotos más en ese sentido para las próximas semanas con una para en el interior del país. El próximo 30 irá a la provincia de Santa Fe, desde donde se lanzará Evolución, la marca de agrupación radical, a nivel nacional. Son tiempos de expansión política y el senador buscará sumar, claro.

Así reapareció junto a Giusti, cuando parecía que su sueño porteño había sido abandonado. Aún no hay certeza de si no tendrá, en el camino de posicionarse, aspiraciones aún mayores. Paradoja, la visita del fin de semana si bien fue con el funcionario porteño, se realizó en la Provincia de Buenos Aires, en el predio de Villa Martelli que mira hacia la General Paz,

En Tecnópolis, Lousteau participó de la Flow Gamergy Argentina, el encuentro más importante de Esports de Hispanoamérica, que durante tres días se realizó en versión argentina y donde visitó el stand de la Ciudad de Buenos Aires.

Junto al ministro porteño, el senador estuvo en la final de la Liga Latinoamericana de League of Legends, la máxima competición en la región del popular videojuego.

Se agregó a la recorrida Tomás Mestre, director general de Políticas de Juventud del gobierno de Larreta.

En el stand de la Ciudad, la movida incluyó que los visitantes probaran tres videojuegos finalistas de la Game Jam, la primera etapa del programa Academia Videojuegos, que tuvo como propósito la creación, en grupos de hasta cinco personas, de un videojuego en un lapso de cinco días. Se entretuvieron con simuladores de turismo carretera y cascos de realidad virtual, además de jugar a tres videojuegos de la Ciudad, el “reCICLO”, sobre procesamiento de residuios; “Ziven Ciudad Verd-D”, juego de scroll donde el objetivo es limpiar la ciudad tirando la basura en el tacho adecuado y “Keep it clean” que invita a ser un representante de cooperativa Keep it Clean utilizando diferentes herramientas para recoger la basura esparcida por la playa y, además, arreglar las máquinas procesadoras para reciclar los materiales recogidos y hacer nuevos objetos.

“Recorrimos Gamergy, el gran evento de Esports y gaming que se realizó durante tres días en Tecnópolis. Presenciamos la final de la Liga Latinoamericana de LoL, probamos videojuegos y conversamos con jugadores y desarrolladores. El gaming, además de diversión, es innovación, creatividad y generación de oportunidades de trabajo para miles de jóvenes”, publicó Lousteau en su cuenta de Instagram junto a un video de la recorrida.