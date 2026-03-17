Nuevos documentos en el caso $LIBRA: un nuevo acuerdo revela cómo buscaban sumar más emprendedores

Una “oferta irrevocable” expone otro acuerdo de noviembre de 2024 entre los impulsores del proyecto. Lograr acuerdos de 10 millones de dólares antes del 30 de abril de 2025.

En las últimas horas se conoció del expediente un nuevo documento que vuelve a poner el foco en los vínculos comerciales entre los principales protagonistas del escándalo del caso $LIBRA . Se trata de una “oferta irrevocable” que revela un acuerdo adicional entre los empresarios Mauricio Novelli y Hayden Davis con otros emprendedores interesados en aprovechar el proyecto. El acuerdo es de noviembre de 2024. Participaban además Manuel Terrones Godoy y el exfuncionario Sergio Morales, este último como asesor principal.

“Lograr acuerdos de 10 millones de dólares a alcanzar antes de abril de 2025 “ era la meta con margen para su extensión.

En una primera redacción, el “referenciador” se llevaría 1.550.000 dólares más un 35 por ciento de lo facturado por Kelsier Group de los clientes que acercara. Luego, esa versión tuvo modificaciones, según confirmaron fuentes judiciales.

El documento había sido revelado por una nota del diario La Nación en febrero pasado y ahora se confirma que forma parte de la prueba del expediente recuperada por la DATIP.

El escrito, incorporado al expediente, muestra cómo el esquema alrededor de $LIBRA no se limitaba a un único entendimiento, sino que incluía múltiples negociaciones paralelas.

Según surge de la documentación, Davis, en su rol dentro de Kelsier Group, presentó una propuesta formal a Novelli y su entorno para estructurar negocios vinculados al ecosistema cripto y a potenciales desarrollos asociados.

Un nuevo acuerdo: oferta irrevocable

A diferencia de los documentos ya conocidos, este nuevo texto aparece como una propuesta concreta dirigida a ampliar el alcance del proyecto. La figura de la “oferta irrevocable” como un compromiso firme, refuerza la hipótesis de que existía una estrategia organizada para captar emprendedores y canalizar inversiones bajo el paraguas de $LIBRA.

El documento detalla las condiciones comerciales y deja entrever que el atractivo principal era el vínculo con figuras de alto nivel político y la posibilidad de capitalizar ese acceso para impulsar iniciativas privadas.

La aparición de este acuerdo se suma a otros elementos ya detectados en el celular de Novelli, donde se habían encontrado borradores de pactos económicos millonarios vinculados al lanzamiento del token. Entre ellos, un memo o nota que describía un esquema de pagos por US$5 millones atado a distintas instancias de apoyo público y contractual.

Los documentos refuerzan la idea de que el proyecto no fue un emprendimiento aislado, sino parte de una red de negociaciones que involucraba a distintos actores y buscaba generar negocios a partir del impulso inicial de la criptomoneda.

La clave: captar emprendedores

Uno de los puntos centrales que surge de este nuevo acuerdo es el intento de atraer emprendedores que quisieran “subirse” al proyecto. La propuesta apuntaba a ofrecerles una plataforma de financiamiento y visibilidad, aprovechando el impacto inicial que tuvo $LIBRA en el mercado.

Ese esquema coincide con el planteo original con el que el presidente Javier Milei difundió el token: dijo que era para financiar iniciativas productivas en la Argentina. No hay confirmación sobre si este nuevo acuerdo llegó a ejecutarse. Pero su aparición complica aún más el escenario, ya que evidencia que existían múltiples negociaciones simultáneas alrededor del proyecto.

Con cada documento que surge del peritaje de la DATIP del teléfono de Novelli, la causa suma nuevas piezas que apuntan a reconstruir cómo se gestó y operó el entramado detrás de $LIBRA.