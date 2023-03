Papa Francisco: cuál fue el pedido a los políticos argentinos a 10 años de su asunción

En una entrevista especial concedida al diario Perfil, el Papa Francisco hizo varias reflexiones sobre el rumbo político y económico del país en estos 10 años, con un anclaje en la coyuntura. "No terminamos de crecer en un federalismo sano y armónico", afirmó el Papa sobre la Argentina

" Me duele mucho la contradicción, a veces legal" , argumentó, de un “país que nació de alguna manera federal, y que tiene federación porque las provincias tienen sus constituciones propias” .

Esas contradicciones, aseveró el Papa, se deben a veces a ”disposiciones totalmente unitarias”, agregó. Y dejó un pedido especial para la clase política: “Que cada uno sea responsable de su desarrollo en armonía, eso nos falta", indicó.

Preocupación por discursos de violencia en la juventud

En otro de los pasajes de la entrevista, Francisco analizó los mensajes de radicalización y los mensajes extremos que replican los jóvenes. Allí apuntó a evitar que haya una “sectarización”.

"Cuando un joven se sectariza, se estancó en una secta, aunque no sea una secta, ahí vienen las locuras que hacen a veces”, aseguró, al dar como ejemplo el intento de atentado contra Cristina Kirchner.

Relación con el Gobierno

Sobre su relación con el Gobierno del Frente de Todos (FdT), Jorge Bergoglio respondió que no se sintió decepcionado por la sanción en 2020 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y definió como "formal y cordial" su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández.

"Nunca me metí en eso de la ley del aborto, porque en el fondo concibo que hay una mala concepción de la realidad. Yo sobre el aborto pienso esto: cualquier libro de embriología te dice que a los 30 días de la concepción ya están diseñados todos los órganos allí y que está el DNA clarísimo, por lo tanto hay vida humana, no digo si hay personas", argumentó.

Papa Francisco Argentina.jpg

Visita a la Argentina

Dejó en claro también los motivos por los que se pospuso su visita a la Argentina. "Estuve a punto de ir a Argentina en 2017. El plan era Chile, Argentina, Uruguay”, reveló.

“Pero sucedió que (Michelle) Bachelet en ese mes que yo iba a ir, que era fines de noviembre y principios de diciembre, estaba en campaña electoral para elegir su sucesor, y yo no podía ir. Yo no puedo visitar un país en campaña electoral, me hace daño", aclaró Francisco.

"Entonces tuve que mandar para más adelante la visita a Chile, y ya Buenos Aires me quedaba a fines de diciembre o principio de enero, donde no encuentra ni al gato en Buenos Aires", contó Bergoglio en la nota.

Sin embargo, insistió en que le "gustaría" venir al país después de que transcurra el año electoral, "si es posible", aunque aclaró que "la programación de los viajes depende un poco del ambiente mundial".