Victoria Villarruel evocó al papa Francisco para mandarle un mensaje a Javier Milei y Manuel Adorni

La vicepresidenta encabezó un acto en el Senado con más criticas en medio de la crisis por las denuncias de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Tras el filoso comentario que le dedicó la "cascada" de Manuel Adorni en redes social, Victoria Villarruel redobló la apuesta y le envió un nuevo mensaje a Javier Milei y al jefe de Gabinete desde el Senado en medio de la crisis política que atraviesa La Libertad Avanza.

Fue el martes durante un homenaje al Papa Francisco, con el agravante de que Villarruel se encontraba a cargo de la Presidencia de manera interina por nuevo el viaje de Milei a Estados Unidos para exponer ante el Instituto Milken en Los Ángeles.

La vicepresidenta participó del homenaje al papa Francisco realizado en el Salón Arturo Illia, tras cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. El acto, titulado “Francisco en la historia: a un año de su muerte”, fue organizado por las Direcciones Generales de Cultura, de Publicaciones y de Comunicación Institucional del Senado e incluyó la presentación de un libro conmemorativo en honor al Sumo Pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025.

Durante su discurso, Victoria Villarruel destacó que “Francisco fue, sin dudas, una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo y el argentino de mayor proyección universal de nuestra historia contemporánea. Su grandeza no estuvo únicamente en el cargo que ocupó, sino en cómo decidió ejercerlo: con humildad, con coraje y con una cercanía a quienes necesitaban ser escuchados ”. Un mensaje que pareció dirigido al Presidente pero también a Manuel Adorni en medio de la ola de denuncia por enriquecimiento ilícito que enfrenta en la justicia federal.

La vice venía de mofarse de los faraónicos gastos del jefe de gabinete luego de que el contratista Matias Tobar confirmara ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni había desembolsado 245 mil dólares, en efectivo y sin factura, para refaccionar la casa de 400 metros cuadrados que se compró en el barrio privado Indio Cuá. Obras que incluyeron la construcción de una cascada en la pileta donde el funcionario incluyó materiales como marmol travertino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2051410599632900272?s=20&partner=&hide_thread=false Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 4, 2026

Este lunes, Villarruel aprovechó el momento más crítico de Adorni en términos políticos y judiciales para enviarle un saludo de cumpleaños a un usuario de "X". "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!", fue el ácido comentario vicepresidencial. Un día después, y tras su último cruce público con los miembros del Gabinete, que derivó en un cambio de planes a último momento para evitar compartir la misa por el aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján con "lo peor de la casta", Villarruel volvió a apuntar contra el gobierno nacional.

Mensaje para Javier Milei

En su aparición de este martes en el Senado , la compañera de fórmula de Milei agregó que el libro sobre el Papa Francisco posee un doble valor: “Por un lado, es un documento histórico y, por el otro, deja constancia de algo que Francisco deseó para nuestra patria durante toda su vida: la posibilidad de encontrarnos por encima de nuestras diferencias”. Al mismo tiempo destacó que “la unidad no exige uniformidad y escuchar al otro no implica renunciar a las convicciones“.

“Tal vez esa haya sido, incluso en su despedida, la última enseñanza de Francisco para todos los argentinos: la unidad no exige uniformidad, escuchar al otro no implica renunciar a nuestras convicciones y que la grandeza de una nación se mide también por su capacidad de encontrarse en aquello que la trasciende”, enfatizó Villarruel. Y añadió: “Si logramos que ese espíritu de respeto, encuentro y amor por el prójimo sobreviva más allá de ese homenaje, entonces Francisco seguirá acompañando el destino de nuestra patria”.

La aparición de Villarruel en escena genera alarma en La Libertad Avanza. Con la imagen de Milei derrumbándose en la mayoría de las encuestas ante la inflación creciente, la caída del consumo y la baja de la recaudación, combinado con el hastío de la opinión publica frente a las sucesivas y escandalosas de denuncias de corrupción contra Manuel Adorni, la posibilidad de que la vice encarne un proyecto político propio en 2027 podría de herir de muerte el proyecto de reelección de Milei.

La crisis de Manuel Adorni

Si Villarruel es candidata o se suma a un espacio opositor, el electorado de La Libertad Avanza se vería expuesto al peligro de la fragmentación. Un fenómeno que medio de la crisis de Manuel Adorni podría profundizarse si otros personajes como Dante Gebel, o especialmente Mauricio Macri, confirmaran también su aspiración de ser candidatos presidenciales el próximo año.

En febrero de este año, en la Casa Rosada ya se preguntaban si Victoria Villarruel salió a plantar el germen constitutivo de su eventual campaña presidencial 2027 en lo que había sido una de las semanas más delicadas en términos de conflictividad social para La Libertad Avanza: cuarto paro general de la CGT, despidos y cierre con toma de la planta de FATE en la provincia de Buenos Aires, represión frente al Congreso y un paquete explosivo que hirió a cuatro efectivos de Gendarmería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2024890748659777852?s=20&partner=&hide_thread=false La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

En aquella oportunidad Villarruel había cuestionado directamente el corazón del programa económico de Milei, el orden macroeconómico al postear en defensa del "empleo nacional" y la "producción nacional". Casi un alegato peronista de campaña. Tras reunirse con el gobernador PJ, Ricardo Quintela, la vice advirtió en redes sociales que "sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno".