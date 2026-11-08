Cómo sigue la visita del papa León XIV a la Argentina: la agenda de este lunes

El pontífice también se reunirá con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos. Cerrará el día con los obispos argentinos.

El papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su visita a la Argentina con una agenda que combinará encuentros sociales, actividades religiosas y una misa multitudinaria en Buenos Aires. Su segunda jornada comenzará en Claypole , con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, y seguirá en Palermo , donde encabezará una celebración frente al Monumento de los Españoles.

El programa se desarrollará después de una primera jornada marcada por su recepción en Aeroparque, el homenaje a San Martín, la reunión privada con Javier Milei en la Casa Rosada y el discurso en el Palacio Libertad ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Durante ese mensaje, el pontífice llamó a fortalecer la convivencia democrática, actuar con prudencia desde el poder y generar oportunidades para los jóvenes. También destacó el valor del trabajo y sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” , uno de los ejes que tendrá continuidad en sus actividades del lunes.

La primera actividad está prevista para las 9.15 , cuando León XIV llegará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , en el sur del conurbano bonaerense. Allí se encontrará con el personal y las personas asistidas por la institución, en una actividad que pondrá el foco en el acompañamiento y el cuidado.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar, a las 11.30 , la misa frente al Monumento de los Españoles , en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. La celebración será uno de los momentos centrales de su paso por la capital y tendrá lugar en el escenario preparado en Palermo.

Los encuentros con trabajadores, líderes religiosos y obispos

Tras las actividades de la mañana, la agenda se retomará a las 16.10 con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La actividad estará dedicada a un tema que el pontífice ya abordó durante su primer discurso en el país, cuando defendió la posibilidad de vivir del propio esfuerzo y pidió que el crecimiento alcance también a quienes enfrentan mayores dificultades.

A las 17.30, León XIV se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería, para reunirse con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El encuentro incorporará una instancia de diálogo entre distintos credos a la segunda jornada de su visita.

Más tarde, a las 18.45, encabezará la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales. Se trata de una oración litúrgica de la tarde, distinta de la misa que celebrará por la mañana en Palermo.

La última actividad prevista será a las 19.45, cuando compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires. Con ese encuentro finalizará la agenda oficial del lunes.

Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes. El miércoles continuará su recorrido con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en Luján, antes de partir hacia Perú, la siguiente escala de su gira sudamericana.