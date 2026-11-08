El papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su visita a la Argentina con una agenda que combinará encuentros sociales, actividades religiosas y una misa multitudinaria en Buenos Aires. Su segunda jornada comenzará en Claypole, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, y seguirá en Palermo, donde encabezará una celebración frente al Monumento de los Españoles.
Cómo sigue la visita del papa León XIV a la Argentina: la agenda de este lunes
El pontífice también se reunirá con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos. Cerrará el día con los obispos argentinos.
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El programa se desarrollará después de una primera jornada marcada por su recepción en Aeroparque, el homenaje a San Martín, la reunión privada con Javier Milei en la Casa Rosada y el discurso en el Palacio Libertad ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Durante ese mensaje, el pontífice llamó a fortalecer la convivencia democrática, actuar con prudencia desde el poder y generar oportunidades para los jóvenes. También destacó el valor del trabajo y sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, uno de los ejes que tendrá continuidad en sus actividades del lunes.
La visita al Cottolengo Don Orione y la misa en Palermo
La primera actividad está prevista para las 9.15, cuando León XIV llegará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el sur del conurbano bonaerense. Allí se encontrará con el personal y las personas asistidas por la institución, en una actividad que pondrá el foco en el acompañamiento y el cuidado.
Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar, a las 11.30, la misa frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. La celebración será uno de los momentos centrales de su paso por la capital y tendrá lugar en el escenario preparado en Palermo.
Los encuentros con trabajadores, líderes religiosos y obispos
Tras las actividades de la mañana, la agenda se retomará a las 16.10 con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La actividad estará dedicada a un tema que el pontífice ya abordó durante su primer discurso en el país, cuando defendió la posibilidad de vivir del propio esfuerzo y pidió que el crecimiento alcance también a quienes enfrentan mayores dificultades.
A las 17.30, León XIV se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería, para reunirse con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El encuentro incorporará una instancia de diálogo entre distintos credos a la segunda jornada de su visita.
Más tarde, a las 18.45, encabezará la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales. Se trata de una oración litúrgica de la tarde, distinta de la misa que celebrará por la mañana en Palermo.
La última actividad prevista será a las 19.45, cuando compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires. Con ese encuentro finalizará la agenda oficial del lunes.
Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes. El miércoles continuará su recorrido con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en Luján, antes de partir hacia Perú, la siguiente escala de su gira sudamericana.