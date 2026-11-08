El papa Francisco habla en la voz de León XIV

Las primeras horas de Robert Prevost en la Argentina dejaron en claro que, además de pastoral, su visita cumple la misión de reforzar la doctrina política de Jorge Bergoglio en donde fue cuestionado: su tierra natal.

Fuerte y claro se oyó –para quien quiso- el mensaje de Francisco en el Palacio Libertad la noche del domingo. No fue en la voz de Jorge Bergoglio como tantos años ansiaron sus seguidores y temieron sus detractores. Fue en el fluido castellano del estadounidense León XIV .

El Papa, pese a los esfuerzos del Vaticano de aclarar que vendría con su mensaje propio, no logró escapar a la misión que heredó de su antecesor. Y en este camino de cumplir los viajes prometidos por aquel, no escapó a las ideas que –se esperaba- el argentino pregonara en su propia tierra. Por el contrario, las tomó y transmitió como lo haría un purista. Casi sin cambiar una coma de lugar.

León XIV se alejó, incluso, del que viene siendo el eje central de su pontificado para poner en su voz el mensaje de Francisco. Dijo con libertad aquello que, en la boca de su antecesor, hubiera sido escarnio de la grieta de política local. El mensaje, no obstante, revierte una singular incomodidad para el Gobierno aunque presidente, ministros y legisladores libertarios hayan aplaudido como quien oye con oídos sordos.

“ La economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía ”, citó textual el Papa a Francisco, en el que fuera uno de los mandamientos que proclamó en su encíclica Laudato Si, donde denunció al "Dios mercado".

Un mensaje potente que hace 11 años atrás desató admiración en el sector filantrópico de la élite económica global, pero que le valió las acusaciones de comunista en varias partes del globo.

Hoy, las palabras pronunciadas a escasos pasos de un presidente que se jacta de poner al libre mercado y la propiedad privada por sobre todo cobran especial atención.

Pero el mensaje económico no fue el único que con la fuerza de Francisco emergió de la boca de León XIV. El discurso del Papa tuvo un espíritu profundamente político (otra herencia del argentino). Mencionó la importancia de preservar la memoria en un país que ha tenido dolorosas heridas y que supo curarlas con un proceso de verdad y justicia puesto actualmente en crisis y deslegitimado desde el propio Gobierno. “La historia guarda motivos de gratitud y también recuerdos dolorosos. A cada generación corresponde discernir aquello que merece ser conservado, afrontar las consecuencias injustas del pasado y acrecentar el patrimonio material y espiritual común”, señaló.

León XIV también se refirió a la democracia como sistema político valioso a raíz del respeto al disenso. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, emplazó con contundencia.

Milei, quien hizo de los improperios una marca registrada de estilo político, comparte la retórica belicista del presidente estadounidense Donald Trump a quien León XIV no temió confrontar. En sus primeras horas en la Argentina, volvió a marcar esas líneas rojas que también definieron el pontificado de Francisco. Recordemos que, en manos del argentino, la Iglesia católica transparentó su rol político y lo usó como un vehículo de diálogo en conflictos históricos como el de Cuba y EEUU o el de la guerrilla en Colombia. Tender puentes, le decía el argentino.

Y por si acaso no quedaba claro el destinatario del mensaje –el auditorio mantuvo constantes los aplausos- el Papa sumó dos tópicos especialmente sensibles en la agenda gubernamental: la educación y las personas con discapacidad, en un llamado a fortalecer la primera y a no debilitar los cuidados de ese grupo.

Algunas voces se escudarán en que el mensaje pastoral y social de la Iglesia en su generalidad coincide con problemáticas que enfrenta la Argentina. Es una obviedad, claro está.

Pero el mensaje apostólico de León XIV no admite generalidades. Basta analizar sus palabras en el Uruguay, primer destino de su gira, para entender que habla a cada pueblo con la verdad que le toca. Y en Argentina esa verdad resuena con la musicalidad de Francisco.