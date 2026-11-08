El presidente Javier Milei se encuentra reunido con el papa León XIV en su despacho de Casa Rosada, en el marco de la primera visita del Pontífice a la Argentina desde el comienzo de su papado. La audiencia bilateral, prevista para durar alrededor de media hora, constituye el momento central de la primera jornada del jefe de la iglesia católica en su estadía y se produce después de una recepción oficial que incluyó una fotografía en el Salón Blanco y la presentación de los integrantes del Gabinetel.
León XIV en Casa Rosada: fuerte operativo de seguridad, asistencia perfecta del Gabinete y regalos de Javier Milei
El Papa es recibido por el Presidente en la sede del Gobierno, en un encuentro bilateral que tiene una fuerte carga institucional. La reunión se enmarca en la primera visita del Pontífice al país.
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Javier Milei llega al encuentro con el papa León XIV con diferencias internas y una agenda social incómoda
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Papa León XIV EN VIVO: el pontífice está en la Casa Rosada, donde mantiene una reunión con Javier Milei
El encuentro se desarrolla en Balcarce 50, donde el Gobierno montó un operativo especial para recibir al jefe de la Iglesia católica. Desde temprano, el perímetro de la Casa Rosada quedó rodeado de vallados y controles, mientras efectivos de seguridad reforzaron la custodia del edificio. También participaron perros detectores de explosivos y drogas, que recorrieron distintos sectores de la sede gubernamental.
La organización de la jornada estuvo a cargo de Casa Militar, que dispuso restricciones en los accesos y modificó la circulación habitual dentro del edificio. Los periodistas acreditados ingresaron por los accesos de Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, en un esquema especial dispuesto para garantizar la seguridad durante el paso de la comitiva papal.
Milei recibió al Pontífice en Aeroparque Jorge Newbery, desde donde ambos se trasladaron hacia el centro porteño. Fuentes del Ejecutivo explicaron a este medio que todo estuvo "especialmente cronometrado" dado que Javier Milei tenía que recibir -por protocolo- al Papa en cada instancia, por lo que luego de su arribo el Presidente se dirigió directo a Casa Rosada mientras el sumo pontífice dejaba una ofrenda floral en Plaza San Martín.
La recepción oficial comenzó con la fotografía institucional en el Salón Blanco. Después, Milei y el Papa se trasladaron al Salón de los Vitreaux para el saludo con los integrantes del Gabinete, en una convocatoria que incluyó a los principales funcionarios de la administración libertaria.
Los obsequios de Javier Milei al Papa
Según pudo saber este medio, Milei prepara como obsequio para el Pontífice una medalla de plata con relieve de oro, que tiene de un lado la imagen del escudo nacional y en su reverso el escudo del Vaticano y la fecha de visita del Papa. Además, también le otorgará un aspersorio para agua bendita realizado en plata y ébano, con la imagen de la Virgen de Luján.
Una vez finalizada la reunión en Balcarce 50, la comitiva se trasladará al Palacio Libertad, donde continuará la actividad oficial. Milei y los integrantes del Gabinete deberán llegar, una vez más, antes que el Pontífice. En ese trayecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregará al Presidente la llave de la Ciudad, en un gesto institucional previsto para la ocasión.
El Papa en la Argentina: la agenda oficial de León XIV día a día y hora a hora
El Vaticano confirmó el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El pontífice encabezará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.
El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Además de realizar misas multitudinarias, durante sus cuatro días en el país, León XIV se reunirá con el Presidente de la República, obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil.
Domingo 8 de noviembre
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
- 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50: encuentro con el Presidente de la República
- 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
- 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
- 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Vatican MediaMartes 10 de noviembre
- 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
- 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú
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