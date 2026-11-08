León XIV en Casa Rosada: fuerte operativo de seguridad, asistencia perfecta del Gabinete y regalos de Javier Milei Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









El Papa es recibido por el Presidente en la sede del Gobierno, en un encuentro bilateral que tiene una fuerte carga institucional. La reunión se enmarca en la primera visita del Pontífice al país.

El papa León XIV junto a Javier Milei. Ambito

El presidente Javier Milei se encuentra reunido con el papa León XIV en su despacho de Casa Rosada, en el marco de la primera visita del Pontífice a la Argentina desde el comienzo de su papado. La audiencia bilateral, prevista para durar alrededor de media hora, constituye el momento central de la primera jornada del jefe de la iglesia católica en su estadía y se produce después de una recepción oficial que incluyó una fotografía en el Salón Blanco y la presentación de los integrantes del Gabinetel.

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El encuentro se desarrolla en Balcarce 50, donde el Gobierno montó un operativo especial para recibir al jefe de la Iglesia católica. Desde temprano, el perímetro de la Casa Rosada quedó rodeado de vallados y controles, mientras efectivos de seguridad reforzaron la custodia del edificio. También participaron perros detectores de explosivos y drogas, que recorrieron distintos sectores de la sede gubernamental.

La organización de la jornada estuvo a cargo de Casa Militar, que dispuso restricciones en los accesos y modificó la circulación habitual dentro del edificio. Los periodistas acreditados ingresaron por los accesos de Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, en un esquema especial dispuesto para garantizar la seguridad durante el paso de la comitiva papal.

La banda del Colegio Militar ensayando para la visita del papa León XIV. Ambito Milei recibió al Pontífice en Aeroparque Jorge Newbery, desde donde ambos se trasladaron hacia el centro porteño. Fuentes del Ejecutivo explicaron a este medio que todo estuvo "especialmente cronometrado" dado que Javier Milei tenía que recibir -por protocolo- al Papa en cada instancia, por lo que luego de su arribo el Presidente se dirigió directo a Casa Rosada mientras el sumo pontífice dejaba una ofrenda floral en Plaza San Martín.

La recepción oficial comenzó con la fotografía institucional en el Salón Blanco. Después, Milei y el Papa se trasladaron al Salón de los Vitreaux para el saludo con los integrantes del Gabinete, en una convocatoria que incluyó a los principales funcionarios de la administración libertaria.

Un fuerte operativo de seguridad se despliega en la Ciudad de Buenos Aires. Granaderos Los obsequios de Javier Milei al Papa Según pudo saber este medio, Milei prepara como obsequio para el Pontífice una medalla de plata con relieve de oro, que tiene de un lado la imagen del escudo nacional y en su reverso el escudo del Vaticano y la fecha de visita del Papa. Además, también le otorgará un aspersorio para agua bendita realizado en plata y ébano, con la imagen de la Virgen de Luján. Una vez finalizada la reunión en Balcarce 50, la comitiva se trasladará al Palacio Libertad, donde continuará la actividad oficial. Milei y los integrantes del Gabinete deberán llegar, una vez más, antes que el Pontífice. En ese trayecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregará al Presidente la llave de la Ciudad, en un gesto institucional previsto para la ocasión. El Papa en la Argentina: la agenda oficial de León XIV día a día y hora a hora El Vaticano confirmó el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El pontífice encabezará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú. El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Además de realizar misas multitudinarias, durante sus cuatro días en el país, León XIV se reunirá con el Presidente de la República, obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil. Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Vatican MediaMartes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú