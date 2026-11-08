Minuto a minuto, cada paso de León XIV en Argentina + Agregar ámbito en









El papa León XIV llegó este domingo a Buenos Aires para iniciar una visita de cuatro días por Argentina, que incluirá encuentros con el presidente Javier Milei, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes de distintas confesiones religiosas, además de misas multitudinarias en la Ciudad, Córdoba y Luján.

Procedente de Montevideo, el papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery y comenzó su agenda en el país con un homenaje al general José de San Martín. Luego participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá su primer encuentro con el presidente Javier Milei.

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La visita continuará este lunes con una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y reuniones con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas. La jornada finalizará con una celebración de vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia. De regreso en Buenos Aires encabezará una vigilia con jóvenes, mientras que el miércoles visitará el Complejo Penitenciario Federal, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.