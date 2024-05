Paro general: el secretario general de ATE afirmó que la adhesión fue del 97%

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodoaguiar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor&partner=&hide_thread=false Tweets by rodoaguiar

A su vez, en declaraciones radiales, Aguiar reveló que seguirán con el plan de lucha: “Yo soy de los que cree que todo paro desgasta. Por más que publique un león tomando lágrimas no sé de qué zurdito, toda huelga desgasta. Este sindicato lleva 9 jornadas sindicales de lucha, 4 paros contando este y hoy mismo estamos convocando para el próximo lunes a un plenario nacional con más de 1500 delegados para definir la continuidad del plan de acción”.

A días del llamado Pacto de mayo, Aguiar calificó esta maniobra de la gestión de Javier Milei como "la derrota de un gobierno, que se supone que en sus primeros 100 días puede hacer lo que quiere y acá no ha podido". Por último, el dirigente también se preguntó: “¿Qué empatía puede haber con las necesidades que tiene la gente si estamos siendo gobernados por alguien que no sabe cuánto cuesta un litro de leche? Estamos accediendo a un fenómeno en donde los pobres son cada vez más pobres”.

La respuesta del Gobierno

"Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores", analizó Adorni en la conferencia de prensa diaria del día miércoles. Durante la misma, el vocero recordó que la línea 134 continúa habilitada "para denunciar extorsiones" referentes al paro.

Como respuesta a la medida de fuerza, el gobierno de Javier Milei aseguró que “se les descontará a los estatales que paren; quien no cumple con su actividad, no cobra”. Posteriormente, el vocero aclaró que está consecuencia no aplicará para quienes no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo a causa del paro de transporte.

YO NO PAROVIVA LA LIBERTAD CARAJO (1) (1).jpg La imagen que compartió el Presidente en sus redes sociales haciendo referencia a la medida de la CGT. @javiermilei / Instagram

"El paro de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente" agregó el vocero. Además de la decisión respecto a los que adhieran, el Gobierno descalificó el reclamo y aseguró que esta administración ya debió enfrentar "dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes", detalló.