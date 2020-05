Patricia Bullrich reveló por qué Macri se alejó de la escena política

"Está decidido que Macri no esté expuesto en la primera línea de fuego, porque está claro que sería el punching ball", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo radial con AM 550, Bullrich explicó el motivo de esa decisión política de que el ex mandatario no se exponga en las críticas al Gobierno: "Si a la oposición intentan dividirnos, como ya pasó en la historia argentina, nosotros tenemos que cuidarnos".

Al analizar el rol de Juntos por el Cambio frente al presidente Alberto Fernández, la ex diputada nacional destacó que "este Gobierno tuvo una oposición comprensiva y tranquila" hasta el momento.

"Nosotros tuvimos paros, piquetes, leyes no votadas. Al lado suyo somos una seda", comparó la referente del PRO, quien afirmó que la oposición debe "defender a la gente, la economía, que no se destruyan las familias".

Bullrich además añadió: "Todas las cosas que hemos planteado en este tiempo fueron para corregir excesos que el Gobierno estaba cometiendo".

En este sentido, esta semana la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio planteó su "preocupación" por el potencial uso que el Gobierno podría darle CuidAR, la app de Coronavirus Argentina. Por la información de datos personales que exige registrar la plataforma, JxC propuso que fiscales informáticos monitoreen la plataforma y supervisen el uso de los datos e información de los usuarios.

Finalmente, la presidenta del PRO aseguró que "Juntos por el Cambio quiere volver al Gobierno" en 2023.